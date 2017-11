"Aus wildfremden Menschen werden Freunde!" ProSieben überträgt "CS:GO"-Turnier am Sonntag zum ersten Mal live (FOTO)

Unterföhring (ots) -Vorfreude bei eSports-Experte Matthias "Knochen" Remmert: Der32-Jährige kommentiert am Sonntag, 19. November, eines der größten"Counter-Strike"-Turniere der Welt - bei "ran eSports: Counter-Strikelive @IEM Oakland" um 23:15 Uhr live auf ProSieben. "Es ist dasallererste Mal, dass ein Counter-Strike-Event live im deutschenFernsehen gezeigt wird", freut sich Remmert. Im Interview erklärt derGaming-Experte, was ihn an "Counter-Strike" fasziniert und woraufsich die ProSieben-Zuschauer freuen können.Warum wird eSports immer populärer?Matthias "Knochen" Remmert: "Für viele Generationen und vor allemfür die so genannten Millennials ist eSports ganz normal - und wirdals Sport angesehen. Heutzutage spielt jeder Video- undComputerspiele, egal ob am PC, einer Konsole oder sogar mit demSmartphone. eSports sind einfach keine Grenzen gesetzt, das macht esauch so attraktiv."Was macht für Dich die Faszination des Computerspiels CS:GO aus?MR: "Das Computer-Spiel Counter-Strike gibt es seit mehr als 17Jahren und ist nicht umsonst eines der beliebtesten undmeistgespielten eSports-Titel weltweit. Die Emotionalität und derZusammenhalt innerhalb eines Teams sind einzigartig: Aus wildfremdenMenschen, die man im Internet beim Zocken trifft, werden Teamkollegenund Freunde, die den gleichen Ehrgeiz besitzen wie man selbst. DieserZusammenhalt in Verbindung mit dem sportlichen Wettbewerb machen dasSpiel so faszinierend. Und dass all das nicht mehr nur vor denheimischen Bildschirmen geschieht, sondern mittlerweile ganze Arenenzum Beben bringt, ist umso mitreißender."Worauf können sich die ProSieben-Zuschauer am 19.11. besondersfreuen?MR: "Es ist das allererste Mal, dass ein Counter-Strike-Event liveim deutschen Fernsehen gezeigt wird und es wird für jeden zugänglichsein - egal ob eingefleischter eSports-Fan oder absoluter Neuling.Wir haben insgesamt vier eSports-Experten zu Gast und werden zwischenden Spielen die einzelnen Maps analysieren und auf das Spielgescheheneingehen. Auch die Oracle Arena in Oakland, Heimat der Golden StateWarriors aus der NBA, wird für die Zuschauer ein absolutesHighlight."Was ist Dein persönliches Highlight beim Intel Extreme Masters inOakland?MR: "In Oakland treten die derzeit erfolgreichsten CS:GO-Teams derWelt gegeneinander an, darunter auch FaZe Clan, das momentan besteTeam der Welt, mit Teamkapitän Karrigan. Er spielte viele Jahre auchin Deutschland und ist ein bekanntes Gesicht für die deutschen Fans.Mit dabei sind auch die Brasilianer von SK Gaming, die letzte Saisonso ziemlich alles gewannen, was es zu gewinnen gab."Beim ESL-Turnier "Intel Extreme Masters" treten die zwölf bestenTeams der Welt gegeneinander an und kämpfen um 300.000 US-Dollar. DasTurnier zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen für Fans von"CS:GO". Außerdem berichtet "ran eSports" über das "PlayerUnknown'sBattlegrounds' (PUBG) Turnier in Oakland."ran eSports: Counter-Strike live @ IEM Oakland" wird moderiertvon Max Zielke. "CS:GO"-Kommentator ist Matthias "Knochen" Remmert.Der 32-jährige Gaming-Experte beschäftigt sich seit über 16 Jahrenmit dem weltweiten eSports-Markt und gilt als das Aushängeschild derdeutschen Counter-Strike-Szene. Remmert führt auch durch dasTV-Magazin "ran eSports", das auf ProSieben MAXX (mittwochs um 00:15Uhr) und ProSieben (freitags, 00:45 Uhr) läuft. Als weitereeSports-Experten am 19.11. mit dabei: Fatih 'gob b' Dayik vomBIG-Clan, Michele 'zonixx' Köhler, Matthias 'cLaun' Holländer und fürPUBG Jona 'Johnny' Schmitt und Daniel 'dabo0' Bürgle."ran eSports: Counter-Strike live @ IEM Oakland " am 19. Novemberum 23:15 Uhr live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell