Aus- und Weiterbildung neu denken (FOTO)

Köln (ots) -Hilft mir künstliche Intelligenz oder gefährdet sie meinenArbeitsplatz? Was und wie muss ich künftig lernen, um in einerdigitalisierten Welt zu bestehen? Der (Aus)Bildungskongress derBundeswehr sucht Antworten.Nicht nur der verstärkte Einsatz einer immer perfekterenkünstlichen Intelligenz verändert Berufsbilder rasant. Neue Wege inder Ausbildungskultur sucht deshalb der 15. (Aus)Bildungskongress derBundeswehr an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg."(Aus)Bildung neu denken" - darüber diskutieren vom 4. bis 6.September mehr als 100 Experten mit den Kongressteilnehmenden. DieTagung wird durch eine Fachausstellung begleitet.Ausbildungseinrichtungen bietet sie das größte Aus- undWeiterbildungsspektrum für Erwachsene in Deutschland. Als attraktiverArbeitgeber wird die Bundeswehr ihre Karrieremodelle weiterflexibilisieren, um ihr Personal noch individueller und vielseitigereinsetzen zu können.Der jährliche (Aus)Bildungskongress der Bundeswehr versteht sichals Innovations- und Informationsplattform mit Netzwerk-Charakter.Auf drei Ebenen - Plenumsveranstaltungen zu den Kerngedanken desKongressthemas, dem Panel Wissenschaft als Fachdiskurs und dem PanelPraxis, bei dem aktuelle Entwicklungen und Lösungsansätze aus derBundeswehr, befreundeten Streitkräften sowie der öffentlichenVerwaltung vorgestellt werden - geht es unter anderem um dieAuswirkungen der gegenwärtigen Wandlungsprozesse. Sie reichen vomwachsenden Mangel an Arbeitskräften über die zunehmende Bedeutung vonAssistenzsystemen und Robotern bis hin zur intensiven Digitalisierungund Entgrenzung von Arbeit.Den prominenten Auftakt bildet eine Keynote von Prof. Dr. PeterDabrock, dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates zu der Frage "Wiezivilgesellschaftliche und persönliche Souveränität in derOnlife-Welt verteidigt werden können". "Onlife" steht als neuerBegriff für die zunehmend verschwimmende Trennung zwischen online undoffline.Am zweiten Tag steht eine Diskussionsrunde zum Thema "KünstlicheIntelligenz, ihre Einflussfaktoren und Auswirkungen" mit vierExperten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Militär im Mittelpunkt. Umden "langen Weg zur Kooperation zwischen Männern und Frauen amArbeitsplatz" geht es bei einem Workshop mit Professorin Dr.Christiane Bender und dem Arbeits- und Betriebssoziologien Jan Bätz,beide von der Helmut-Schmidt-Universität. Auch die Führungsakademieals "Denkfabrik der Bundeswehr" stellt sich vor. Und GeneralmajorNorbert Wagner, der Kommandeur des Ausbildungskommandos Heer,beleuchtet seinen Aufgabenbereich unter der Überschrift "Aus derPraxis, für die Praxis: Bewährtes erhalten - Neues denken".Insgesamt bietet der (Aus)Bildungskongress der Bundeswehr auch indiesem Jahr einen bunten Mix aus wissenschaftlichen undpraxisorientierten Beiträgen einerseits und aus Vorträgen undVorführungen zu realen Umsetzungen innerhalb der Fachausstellungandererseits. Der Kongress wird bundeswehrgemeinsam vom sogenanntenArbeitsdreieck getragen: der Abteilung Ausbildung Streitkräfte imKommando Streitkräftebasis, dem Bildungszentrum der Bundeswehr undder Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg.