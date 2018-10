Aus für neuen Flughafen in Mexiko-Stadt

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Mexiko wird keinen neuen Flughafen in der Hauptstadt bekommen.



Er folge damit der Entscheidung und dem Mandat der Bürger, sagte der künftige Präsident des lateinamerikanischen Landes, Andrés Manuel López Obrador, am Montag bei einer Pressekonferenz. Der ehemalige Bürgermeister von Mexiko-Stadt hatte zuvor eine Volksbefragung zu dem Millionen schweren Bauprojekt ansetzen lassen. Vier Tage lang konnten Bürger in hunderten Gemeinden ihre Stimme abgegeben. López Obrador wird am 1. Dezember das Präsidentenamt antreten.

Der 64 Jahre alte Linkspolitiker hatte bereits im Wahlkampf den Bau des ihm zufolge rund 285 Milliarden Pesos (etwa 12,6 Milliarden Euro) teuren Flughafens abgelehnt. Nun soll der bestehende Flughafen modernisiert werden und der Militärflughafen Santa Lucía im Norden der mexikanischen Hauptstadt ausgebaut werden. López Obrador nannte dies eine kluge Entscheidung, die der Bevölkerung mehr als 100 Milliarden Pesos (4,5 Milliarden Euro) einspart./aso/DP/nas