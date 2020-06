Aus diesem Grund wird Netflix die Erwartungen der Abonnentenzahlen auch in diesem Quartal übertreffen

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN: 552484) hat die Erwartungen hinsichtlich des Nettozuwachses an Abonnenten im ersten Quartal weit übertroffen. Statt der erwarteten 7 Millionen neuen Abonnenten, die vom Management erwartet wurden, kamen am Ende 15,7 Millionen hinzu.

Sicherlich haben die CoronavirusPandemie und die „Bleiben Sie zu Hause“-Verordnungen die Abonnentenzahlen für Netflix angeheizt. Das Management warnte die Investoren sogar vor zu viel Aufregung. „Die Person, die sich während des gesamten Lockdowns nicht bei Netflix angemeldet hat, wird danach wahrscheinlich nicht beitreten.“ Und das Management sagte, es erwarte, dass die Zahl der Abonnenten in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zum letzten Jahr geringer ausfallen werde.

Während die Lockdown-Maßnahmen auch im zweiten Quartal anhielten und viele Regierungen langsam die Wiedereröffnung von Unternehmen im Mai und Juni erlaubten, gibt es einen größeren Faktor, der dazu führen könnte, dass Netflix seine Erwartungen, 7,5 Millionen Nettoabonnenten zu gewinnen, übertreffen wird: Weniger Menschen kündigen ihre Abonnements.

Untersuchungen des Analysten von SunTrust Robinson Humphrey, Matthew Thornton, zeigen einen Rückgang bei der Suche nach „Netflix Kündigung“ sowie vielversprechende Daten von Sensor Tower zum Herunterladen der App. Beide deuten auf eine geringere Abwanderung von Abonnenten hin, was letztlich für starke Nettozugänge spricht.

Die Abwanderung kann ein größerer Faktor für Netflix sein als Bruttozugänge

Netflix hatte am Ende des ersten Quartals 183 Millionen Abonnenten. Diese Abonnenten bei Laune zu halten, damit sie jeden Monat zahlen, kann einen massiven Einfluss auf die Gesamtabonnentenzahl von Netflix haben. Eine Verbesserung der monatlichen Abwanderung um 10 Basispunkte (0,1 Prozentpunkte) bedeutet für Netflix über eine halbe Million Nettoabonnenten pro Quartal.

Eine geringere Abwanderung kann sich besonders in den Vereinigten Staaten und Kanada und anderen reifen Märkten auswirken, wo Bruttozugänge schwieriger zu erreichen sind. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres verlor Netflix in dieser Region 130.000 Abonnenten. Das Management machte die Abonnentenverluste für die niedrigeren Bruttozugänge verantwortlich. In der Folge verzeichnete es in den USA in der zweiten Jahreshälfte weniger Nettoneuzugänge an Abonnenten als erwartet. Netflix gab zu, dass die Konkurrenz von Unternehmen wie Disney (WKN: 855686) einen Einfluss auf seine Ergebnisse haben könnte, und stellte eine „leicht erhöhte Abwanderung“ fest.

Die Konkurrenz durch andere Medienunternehmen wird immer stärker. Disney hat Disney+ Ende März und Anfang April in Europa und in Indien eingeführt. AT&T startete HBO Max Ende Mai in den USA. Die Fähigkeit, die Abwanderung durch diese Einführungen gering zu halten, dürfte Netflix helfen, die Schätzungen für den Nettoabonnentenzuwachs zu übertreffen.

Ungewissheit voraus

Obwohl Thorntons Untersuchungen zeigen, dass die Stornierungsraten in den letzten Monaten niedrig waren, steht Netflix noch viel Unsicherheit bevor.

Netflix steht ein hartes drittes Quartal bevor, in dem keine großen Veröffentlichungen auf dem Programm stehen. Die dritte Staffel von Stranger Things wurde im Juli letzten Jahres veröffentlicht, aber die Dreharbeiten für die nächste Staffel begannen erst Anfang dieses Jahres und sie wurden aufgrund von COVID-19 verschoben. In der Zwischenzeit könnte die Nachbearbeitung in der neuen Social-Distancing-Umgebung länger dauern als zuvor, sodass im dritten Quartal möglicherweise ein Mangel an Originalinhalten zur Veröffentlichung ansteht. In Kombination mit dem wärmeren Wetter, der Wiedereröffnung von Restaurants und Geschäften und der neuen Konkurrenz wird die Abwanderungsrate von Netflix im dritten Quartal möglicherweise nicht niedrig bleiben.

Investoren werden den Veröffentlichungsplan von Netflix für den Rest des Jahres im Auge behalten wollen. Ein Mangel an bemerkenswerten neuen Serien oder Filmen könnte ein schlechtes Zeichen sein. Allerdings weiß man nie, wann Netflix den nächsten Tiger King veröffentlichen könnte. Das Unternehmen ist in der Lage, Überraschungshits zu produzieren und seine Popularität dank seiner großen Reichweite und dem ultimativen Marketinginstrument, dem Netflix-Startbildschirm, in die Höhe zu treiben.

Adam Levy besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short Juli 2020 $115 Calls auf Walt Disney.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 19.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

