München (ots) - Volker Herres, Programmdirektor Erstes DeutschesFernsehen: "Dieter Thomas Heck hat mit seiner 'Hitparade' denMusikgeschmack ganzer Generationen geprägt. Von Hecks flottenSprüchen begleitet konnten die Zuschauer für ihren Hit abstimmen. Erhat in seiner legendären Sendung durch Einblendung derAutogrammadressen die Nähe zu den Stars hergestellt und dendeutschsprachigen Schlager groß gemacht. Einst vom SüdwestfunkBaden-Baden entdeckt, hat 'Mister Hitparade' über JahrzehnteFernsehgeschichte geschrieben. Ein großer Showmaster ist gesterngestorben."Zum Gedenken an Dieter Thomas Heck ändert Das Ersteh heute Abendsein Programm und sendet um 23:55 Uhr ein Gespräch, das JoachimFuchsberger am 28. November 1986 mit Dieter Thomas Heck führte:"Heut' abend" - zu Gast Dieter Thomas Heck"Das weitere Programm schiebt sich um 45 Minuten.