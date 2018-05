Hamburg (ots) - Die Polizei hat am Dienstag, 29. Mai, in Italien,Frankreich, der Schweiz und Spanien bei mutmaßlichen G20-GewalttäternDurchsuchungen durchgeführt. Einen Tatverdächtigen sucht die Polizeimit europäischem Haftbefehl. Im Zentrum der Ermittlungen stehen dabeidie schweren Zerstörungen, die eine Gruppe von Linksextremistenwährend des G20-Gipfels im Juli 2017 entlang der HamburgerElbchaussee anrichtete. Ein 220 Mann starker "Schwarzer Block"steckte innerhalb weniger Minuten zahlreiche Fahrzeuge in Brand undwar danach wieder verschwunden - unbehelligt von der Polizei.Die NDR Autoren Thomas Berbner und Jan Liebold haben seitdem immerwieder Einblick in die Ermittlungen der Sonderkommission "SchwarzerBlock" erhalten. Demnach war der Zug der Gewalttäter nachErkenntnissen der Sonderkommission minutiös geplant. An mehrerenStellen der Stadt waren offenbar Depots eingerichtet, in denen dieAutonomen Vermummungsmaterial, Molotowcocktails und Pyrotechnikversteckt hatten. Nach den vorläufigen Ermittlungsergebnissenbewegten sich die Täter unauffällig gekleidet in Kleingruppen zurElbchaussee und warfen bei ihrer Flucht alle auffälligen Gegenständeweg. Die Polizei geht von einer Planung durch deutscheLinksextremisten mit genauer Ortskenntnis aus, ein erheblicher Teilder Täter kam aber offenbar aus dem Ausland.Die 45-minütige NDR Dokumentation "Die schwarze Gewalt - Wie derG20-Gipfel außer Kontrolle geriet" begleitet die Ermittlungsarbeitenund rekonstruiert so eine der spektakulärsten Straftaten dervergangenen Jahre. Das Erste hat den frisch fertig gestellten Filmaus aktuellem Anlass ins Programm gehoben: am Mittwoch, 20. Mai, um22.45 Uhr.Thomas Berbner und Jan Liebold stehen gern für Rückfragen zurVerfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Iris Bents, NDRPresse und Information, Tel. 040/4156-2304, i.bents@ndr.de. 29. Mai2018 / IBPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell