Aus der Welt zurück in den Schwarzwald? (FOTO)

Stuttgart (ots) - "Freiheit oder Familientradition - Monjas Entscheidung" / Reihe "Echtes Leben" am 22. März 2020, 17:30 bis 18 Uhr, im Ersten und in der ARD MediathekMonja ist seit vielen Jahren als Backpackerin in der ganzen Welt unterwegs. Dann erfährt sie, dass ihr Vater den elterlichen Schwarzwald-Gasthof "Engel" verkaufen möchte. Sie kehrt nach Sulz (Lahr) zurück und versucht sich als Wirtin auf Probe. Nach einem Jahr will sie entscheiden, ob sie das Familienunternehmen weiterführen möchte. Die Reportage "Freiheit oder Familientradition - Monjas Entscheidung" aus der Reihe "Echtes Leben" begleitet die junge Frau auf ihrem Weg. Am 22. März 2020 von 17:30 bis 18 Uhr im Ersten und von 22. März 2020 bis 22. März 2021 in der ARD Mediathek.Monja erlebt eine Zeit voller Herausforderungen, schwieriger Entscheidungen und intensiver Emotionen. Was ist wichtig im Leben, was richtig? Zählen Verantwortung und Familientradition mehr als persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung?Wie will ich leben? Mit diesem Projekt übernähme die 29-Jährige und jüngste von drei Geschwistern große Verantwortung. Denn auch die Rente ihres Vaters hängt davon ab, sie muss aus dem Ertrag des Gasthofes erwirtschaftet werden. Monja steht, wie so viele junge Menschen der sogenannten Generation Y, vor der Entscheidung, wie sie leben möchte. Wieviel Verantwortung ist sie bereit zu tragen? Für Monja wird diese Frage zu einer Zerreißprobe, bei der vieles auf dem Spiel steht: ihre Beziehung zu Lochlan zum Beispiel, der ihr von Australien nach Deutschland gefolgt ist und auch ihr gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Wird Monja am Ende eine Entscheidung treffen können, die sie und ihren Vater gleichermaßen glücklich macht?Reportagen im Ersten und im SWR Fernsehen Die Reportage "Freiheit oder Familientradition - Monjas Entscheidung" ist ein Film für die Sendereihe "Echtes Leben" im Ersten sowie die Reportage-Reihe am Mittwochabend um 21 Uhr im SWR Fernsehen. Die Filme begleiten Menschen, die im Sinne einer vielfältigen und solidarischen Gesellschaft handeln. Es sind Geschichten über Toleranz, Glaube, Freiheit, Zusammenhalt und Orientierung.Die Reportage "Freiheit oder Familientradition - Monjas Entscheidung" von Marc Haenecke ist eine Produktion der Tangram International GmbH im Auftrag des SWR und spielt in Sulz im Schwarzwald.ARD Mediathek: Die Sendung ist von 22. März 2020 bis 22. März 2021 unter ARDmediathek.de zu sehen. Fotos über ARD-Foto.de Vorführraum: Film vorab für akkreditierte Journalisten auf presse.daserste.de und presseportal.SWR.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/echtesleben.Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de Bildkommunikation: 07221 929 22202, foto@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4549320 OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell