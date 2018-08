Aus Vision wird Realität - Die Bertelsmann University setzt auf Kollaboration und digitales Lernen im Projektmanagement-Bereich / Integrata Cegos Group unterstützt beim Ausbau digitaler Lernlösungen

Stuttgart (ots) - Die Integrata Cegos Group, eines der führendeneuropäischen Weiterbildungsunternehmen, gibt die erfolgreicheImplementierung einer volldigitalisierten Lernlösung bei derBertelsmann University bekannt.Mit den Bertelsmann University-Verantwortlichen, Dennis Formann(Vice President) und Hanna Bensch (Projektleiterin) haben dieProjektinitiatoren Claudia Geier (Integrata AG) und Karin BeckSprotte (Threon GmbH) eine Methode erarbeitet, mit der der komplexeLernprozess effizient und effektiv gestaltet werden kann. Lernendeerwerben, einzeln oder in Gruppen, zielgerichtet das erforderlicheWissen für ihre Expertise, um es in realen Prüfungssituationen sowieim Berufsalltag anwenden zu können.Im Rahmen des digitalen Transformationsprozesses desBertelsmann-Konzerns, reiften bereits Anfang 2017 Pläne bei derBertelsmann University, auch die Vorbereitung für Projektmanagement-Zertifizierungen online für Bertelsmann-Mitarbeiterinnen und-Mitarbeiter anzubieten. Als geeignete Plattform stellte sich dabeidie Lernlösung PMTalk® heraus, auf der seit April 2018 digitaleLernpfade für Themen wie PMI®, CAPM®, Prince2®, ITIL® und Scrumverfügbar sind.PMTalk® wird als volldigitalisierte Lernlösung eingesetzt, dieeinerseits dazu dient, sich im Rahmen von erstmaligenZertifizierungen sowie Re-Zertifizierungen in den oben genanntenThemenfeldern weiterzubilden. Andererseits fördert sie dieZusammenarbeit und den Expertenaustausch innerhalb der Fachcommunity.Besonders an den Online-Kursen ist, dass sie auf kollaborativesLernen ausgerichtet sind. So stehen den Lernenden zum Beispielzertifizierte Trainer als Lernbegleiter zur Verfügung, die Ihnen inEchtzeit Rückmeldungen zu Prüfungsfragen und Ergebnissen geben.Ergänzt wird das interaktive Angebot durch eine eigeneProjektmanagement-Community, die einen Austausch der Teilnehmeruntereinander ermöglicht. Die Lernpfade der einzelnen Kurse setzensich dabei aus abwechslungsreichen Elementen wie Videos, Aufgaben undPrüfungsfragen zusammen. Ihre Inhalte sind validiert und entsprechenhöchsten qualitativen Ansprüchen. Als Online-Plattform steht PMTalk®den Lernenden rund um die Uhr zur Verfügung, wodurch sie nicht nurihre Lernzeit, sondern auch ihren Lernort und die Lerngeschwindigkeitselbst bestimmen können.Die Entwicklung von innovativen Lernformen und digitales Lernenermöglichen eine neue Bertelsmann-Lernkultur, die sich durch Qualitätund Flexibilität auszeichnet. Mit dem neuen Lernangebot hat dieBertelsmann University eine gute Grundlage im BereichProjektmanagement für die zukünftige, digitale Lerninfrastruktur desKonzerns gelegt.Integrata AG - Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer derführenden europäischen Full Service-Anbieter fürQualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hinzum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündeltalle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialenAustausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfenumfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisationund mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos Gruppe weltweitSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata.deBozica Klein, bozica.klein@integrata.deIntegrata AG - Cegos GroupZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell