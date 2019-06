Aus Sicht von einem Jahr besser als der DAX: Die Deutsche Telekom meldet sich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Auch wenn die Deutschen vielleicht nie ein Volk von Aktionären werden und das Thema „Aktienanlage“ kaum beachtet wird, gibt es einen DAX-Wert, den vermutlich 90 % der Bürger kennen. Gemeint ist natürlich die Deutsche Telekom (WKN: 555750), die als ehemals angepriesene „Volksaktie“ noch in etlichen deutschen Depots vertreten ist.

Man kann wirklich nicht behaupten, dass die Aktie der Deutschen Telekom zu den Top-Werten im DAX zählt. Aber auch wenn sie an ihren absoluten Höchstkurs von 103,50 Euro, den sie am 06.03.2000 erreichte, nie mehr anknüpfen konnte, bleibt sie doch ein solider Wert. Solide vor allem, was die Dividende angeht.

Wer die T-Aktie damals zu 28,50 DM (14,57 Euro) zugeteilt bekam und bis heute behalten hat, bekam sie rein rechnerisch umsonst. Denn sie hat seit ihrem Börsengang insgesamt schon 14,61 Euro an Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Also 4 Cent mehr, als sie damals bei Erstemission gekostet hat.

Und seit gut einem Jahr hat auch der Kurs der Telekom-Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Im genannten Zeitraum hat sie sich sogar besser entwickelt als der DAX. Könnte es gar so weiter gehen? Werfen wir also einmal einen Blick auf das Unternehmen.

So sahen die Quartalszahlen der Telekom aus

Bereits am 09.05.2019 gab die Deutsche Telekom ihre Zahlen zum ersten Quartal bekannt. Und dort verzeichnete man in allen Bereichen ein Ergebniswachstum. Damit wurde der Erfolgskurs des Rekordjahres 2018 nahtlos fortgesetzt. Wie sahen die Zahlen nun im Einzelnen aus?

Organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Veränderungen des Konsolidierungskreises, legte der Konzernumsatz um 3,5 % auf 19,5 Mrd. Euro zu. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg um 24,4 % auf 6,9 Mrd. Euro. Allerdings verharrte der bereinigte Konzernüberschuss mit 1,18 Mrd. Euro fast auf dem Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahres. Damals waren es 1,19 Mrd. Euro gewesen.

Aber es gibt noch mehr zu berichten

Neben den nackten Zahlen wurde natürlich noch mehr bekannt gegeben. Zum Beispiel wurde berichtet, dass das Kundenwachstum in Deutschland weiter anhält. Bei MagentaEINS, dem Bündelprodukt aus Festnetz und Mobilfunk, gibt es inzwischen 4,4 Mio. Kunden. Und dies sind immerhin 17,1 % mehr als noch vor einem Jahr.

Auch bei MagentaTV ist das Interesse gewachsen. Alleine im ersten Quartal 2019 gab es hier 66.000 neue Kunden. Auch die Spitzenstellung der Deutschen Telekom auf dem deutschen Mobilfunkmarkt bleibt ungebrochen. Die Serviceumsätze legten hier gegenüber dem ersten Quartal 2018 um 2,8 % zu.

Auch die Dynamik in den USA bleibt weiter intakt. Seit mittlerweile sechs Jahren wächst T-Mobile US (WKN: A1T7LU) ununterbrochen, und verzeichnete in jedem einzelnen Quartal mehr als 1 Mio. Neukunden. Zwischen Januar und März 2019 waren es sogar 1,65 Mio. Neukunden. Die Zahlen sind beeindruckend. Allein der Umsatz von T-Mobile US legte im ersten Quartal um 7,0 % auf 11,1 Mrd. USD zu.

Und in Europa? Hier wurden wie in Deutschland hohe Zuwächse bei den Bündelprodukten aus Festnetz und Mobilfunk verzeichnet. Die Anzahl der Nutzer solcher Angebote stieg binnen eines Jahres um 54 % auf 3,8 Mio. an. Das bedeutet, dass mehr als 42 % der Breitbandhaushalte in Europa inzwischen solche Bündelprodukte nutzen.

Die Aktie gibt sich freundlich

Von der im Moment doch recht positiven Nachrichtenlage und dem zu verzeichnenden Wachstum kann auch die Aktie der Deutschen Telekom schon seit gut einem Jahr profitieren. Sie stieg in den letzten zwölf Monaten um 11,93 % und entwickelte sich damit deutlich besser als der DAX, der im selben Zeitraum ein Minus von 5,91 % zu verzeichnen hatte. Sie hat mit ihrer Performance damit auch andere europäische Telekomtitel wie Vodafone (WKN: A1XA83) oder Telefonica (WKN: 85075) übertroffen.

Die Telekom-Aktie schiebt sich also langsam nach oben und notiert derzeit mit 15,44 Euro (12.06.2019) nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,88 Euro. Mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,44 ist sie recht moderat bewertet. Ich finde, die Aktie der Deutschen Telekom hat wegen ihrer guten Wachstumsaussichten wieder mehr Beachtung verdient. Denn sollte es in diesem Tempo weitergehen, könnte sie schon bald wieder über der 20 Euro Marke notieren.

