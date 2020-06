Aus Sanatio Pharma wird Vayamed GmbH / Pharmazeutisches Unternehmen fÃ¼r Medizinalcannabis mit neuem Namen (FOTO)

Berlin (ots) - Umfirmierung zum Monatswechsel: Das zuvor unter dem Namen Sanatio Pharma GmbH bekannte pharmazeutische Unternehmen für Medizinalcannabis firmiert ab sofort unter dem Namen Vayamed GmbH. Ziel des Berliner Unternehmens ist es, die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis für den europäischen Markt weiter voranzutreiben.Die Sanatio Pharma GmbH heißt ab sofort Vayamed GmbH. Die Namensänderung und der damit veränderte Markenauftritt der auf Medizinalcannabis spezialisierten Tochtergesellschaft der Sanity Group dienen dazu, die Zugehörigkeit zur Holding zu stärken.Die Vayamed GmbH setzt sich dafür ein, Medizinalcannabis für Ärzte, Apotheker und Patienten flächendeckend zugänglich zu machen und arbeitet dafür mit einem etablierten Netzwerk aus internationalen Partnern zusammen. Im Zentrum des pharmazeutischen Unternehmens steht neben dem Vertrieb auch die künftige Entwicklung von innovativen Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis für den europäischen Markt."Unser Ziel ist es, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und sie mit qualitativ hochwertigem Medizinalcannabis zu versorgen, dessen Einsatz individuell auf den Therapiebedarf abgestimmt wird", so Fabian Friede, Geschäftsführer der Vayamed GmbH und Co-Founder der Sanity Group. Die Qualität werde durch die sorgfältige Auswahl von Produktions- und Logistikpartnern auf der Grundlage etablierter Qualitäts-, Sicherheits- und Lieferstandards sichergestellt. Weitere Informationen unter http://www.vayamed.com/ .Über die Vayamed GmbHDas pharmazeutische Unternehmen Vayamed GmbH (zuvor Sanatio Pharma GmbH) wurde 2018 in Berlin gegründet und entwickelt innovative Arzneimittel auf Cannabinoidbasis. Muttergesellschaft der Vayamed GmbH ist die Sanity Group GmbH, ein Unternehmen für Cannabis mit Sitz in Berlin, das sich auf die medizinische und gesundheitliche Nutzung von Cannabinoiden verschrieben hat.Pressekontakt:Thilo Grösch (Senior Communications Manager), E-Mail: presse@vayamed.com, Telefon: 0179 401 52 99Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144801/4613609OTS: Vayamed GmbHOriginal-Content von: Vayamed GmbH, übermittelt durch news aktuell