Aus Russland stammendes Gesichtserkennungssystem für Sehbehinderte wird nach Südafrika und in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert werden

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit Unterstützung des russischen Exportzentrums nahmen achtrussische Unternehmen an der REHACARE 2018, der größteninternationalen Fachmesse für Rehabilitation und Pflege, teil. DieVeranstaltung fand vom 26. bis 29. September in Düsseldorf statt. Derrussische Stand präsentierte Produkte für Menschen mit verschiedenenArten von Behinderungen: Seh- und Hörbehinderte, Rollstuhlfahrer undAmputierte. Auffallend ist, dass die Entwickler, die sich besondersstark um viele der Lösungen bemüht hatten, selbst körperbehindertsind. Speziell für sie bot die Fachmesse REHACARE 2018 den WettbewerbCYBATHLON Experience an, bei dem die Eignung von technischenAssistenzsystemen für den täglichen Gebrauch getestet wurde.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/754632/REHACARE_2018.jpgDimitri Koschechkin, ein Mitarbeiter von Motorica mit einerArmprothese, die von seinen Kollegen angefertigt wurde, nahm an derCYBATHLON Experience teil. Im Hindernisparcours musste er dieEffizienz seines Geräts in der Praxis unter Beweis stellen. Dimitriplatzierte Bücher und CDs auf einem Regal, schaltete eineSchreibtischlampe ein, schnitt Papier mit einer Schere, griff sicheine Wäscheklammer - und zwar so schnell er konnte. Gemäß denWettbewerbsergebnissen erwies sich der russische Teilnehmer als einerder besten in seiner Disziplin.Das audiovisuelle System NextVision, dessen Prototyp am russischenStand auf der REHACARE 2018 vorgestellt wurde, wurde ein Hit. Es kannObjekte erkennen und benennen - Straßenschilder, Banknoten, beliebigeTexte, Gesichter von bekannten Menschen und vieles mehr. In der Folgehat NEX-T LLC als der Hersteller dieses Systems drei Vereinbarungenüber die Produkteinführung in den Märkten Republik Südafrika,Vereinigte Arabische Emirate und Deutschland abgeschlossen."Dieses Mal konnte ich mich davon überzeugen, dass alle Vertreterder russischen Aussteller ihre Ideen so gut ausgeführt hatten, dassihre Produkte tatsächlich schon exportfähig waren. Es wurdenzahlreiche Lösungen gleichzeitig präsentiert - die Theorie derGesichtserkennung, die Mechanik und ausgeklügeltes Zubehör, mit demEinfluss mathematischer Theorien und der Weltraumtechnologie. MeinerAnsicht nach könnten die vorgestellten Entwicklungsprojekte auf demeuropäischen Markt durchaus wettbewerbsfähig sein. Zu unserenVorteilen gehören die Preise der Geräte, die um ein Vielfachesniedriger sind als die der westlichen Produzenten. Und zweifelsfreidie hochwertigen Materialien, die von russischen Herstellernverwendet werden", erklärte Juri Stetsenko, Handelsbeauftragter derRussischen Föderation in Deutschland, beim Besuch des russischenStandes.Auch das Senso Smart Home System von Istok-Audio weckte amrussischen Stand Interesse bei den Messebesuchern. Es ist fürhörgeschädigte Menschen konzipiert und gibt diesen ein Höchstmaß anInformationen darüber, was um sie herum geschieht. DerEinzelunternehmer Kupin Gennadij hat sein NeuroPort-Gerät nachDeutschland mitgebracht, das nach einem Schlaganfall zur Genesungbeiträgt. Die KINIDEX-Übungsmaschine für die Kinesiotherapie desgleichnamigen Herstellers kann zur Neurorehabilitation in derTraumatologie und Orthopädie, Rheumatologie, bei Gruppengymnastik undFitnessübungen und bei ICP-Fällen eingesetzt werden. Auf der Messewurde auch das Exoskelett ExoAtlet I präsentiert, das sowohl für diemedizinische als auch soziale Rehabilitation verwendet wird. OrNavi2S, ein Navigator für Blinde, ist ein Projekt, das vom neugegründetenUnternehmen Oriense aus Sankt Petersburg ins Leben gerufen wurde. DasProdukt ist bereits in den USA und in Europa im Einsatz, verzeichnetjedoch nach der REHACARE ein gesteigertes Interesse. Katarzynabrachte mehrere Versionen von Rollstühlen mit, darunter eine mit derBezeichnung Voin. Mit einem solchen Modell war das Para-Karate-Teamaus Russland bei der Karate-Weltmeisterschaft für Menschen mitBehinderung 2016 erfolgreich.Zur ReferenzIn den vier Veranstaltungstagen begrüßte die REHACARE 2018, diegrößte internationale Fachmesse für Rehabilitation und Pflege, mehrals 50.000 Besucher - Nutzer der Dienstleistungen, ihre Verwandtenund Pfleger, sowie Branchenexperten. In den sieben Pavillons derMesse Düsseldorf präsentierten rund 1000 Aussteller aus 42 Ländern.Pressekontakt:Andrej Finagina.finafin@agt-agency.ru+8-905-968-4742Original-Content von: Ministry of Industry and Trade of Russia, Russian Export Center, übermittelt durch news aktuell