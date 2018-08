Aus Pedanios wird Aurora Deutschland / Deutsche Tochter von Aurora Cannabis Inc. übernimmt Führungsrolle bei europäischer Marktentwicklung für medizinisches Cannabis

Berlin (ots) - Die Berliner Pedanios GmbH wird ab sofort unter demNamen Aurora Deutschland GmbH (https://www.auroramedicine.com/de/)firmieren und somit hierzulande die weltweit etablierte Marke derkanadischen Muttergesellschaft Aurora Cannabis Inc. stärken. Außerdembündelt die Holding Aurora Europe GmbH nun sämtliche europäischeTochtergesellschaften, um der enorm gestiegenen Nachfrage nachmedizinischem Cannabis infolge von Gesetzesänderungen in derEuropäischen Union zu begegnen. Die Umbenennung hat wederAuswirkungen auf die Versorgung von Apotheken noch auf die bereitsvorhandenen Produkte.Expansion in EuropaAls erster Arzneimittelgroßhändler mit einer Spezialisierung aufmedizinisches Cannabis in Deutschland hat die Aurora Deutschland GmbHinnerhalb von drei Jahren eine führende Stellung im Markt aufgebautund ist derzeit der größte Distributor innerhalb der EU. Neben derAurora Deutschland GmbH unterhält Aurora Cannabis Inc. europaweitländerspezifische Gesellschaften in Italien, den Niederlanden undDänemark, die unter der Dachgesellschaft Aurora Europe mit Sitz inBerlin gebündelt sind. Zurzeit sind über 50 Mitarbeiter bei AuroraEurope beschäftigt. "Wir sehen in Europa neben Kanada den wichtigstenMarkt für den Absatz unserer Produkte", so Terry Booth, CEO derAurora Cannabis Inc. "Aufgrund des erwarteten Wachstums gehen wir voneiner starken Steigerung des Umsatzes und der Mitarbeiterzahl aus.Die Aurora Europe GmbH wird hier eine Schlüsselfunktion einnehmen."Gesetzesänderung sorgte für rasant steigende NachfrageSeit März 2017 ist Medizinal-Cannabis als Arzneimittel inDeutschland verschreibungs- und erstattungsfähig. Laut § 31 Abs. 6SGB V ist es einem behandelnden Arzt somit möglich, eine Therapie mitmedizinischem Cannabis durchzuführen, sofern Cannabis nach seinerfachlichen Einschätzung den Krankheitsverlauf schwerwiegenderErkrankungen spürbar positiv beeinflusst oder dessen Symptome lindernkann. Die Kostenerstattung durch Krankenkassen ist möglich.Medizinisches Cannabis wird in Deutschland in Apotheken an Patientenabgegeben. "Diese Gesetzesänderung war ein Dammbruch, ein sehrpositiver, denn nun waren wir in der Lage, sehr viel mehr Patientenzu versorgen und ihre Lebensqualität zu verbessern", so Dr. FlorianHolzapfel, Mitgründer und Geschäftsführer der Aurora DeutschlandGmbH.Auroras Cannabis ist EU-GMP-zertifiziertDer sprunghafte Anstieg des Bedarfs an medizinischem Cannabisstellte Produzenten und Händler vor große Herausforderungen. DerZusammenschluss der Pedanios GmbH und Aurora Cannabis Inc. war daherfür beide Seiten ein großer Gewinn. Während sich Aurora Cannabis Inc.einen funktionierenden Distributionsweg im wichtigen deutschen Markt- das Absatzpotenzial wird hierzulande auf 500.000 bis eine MillionPatienten geschätzt - erschloss, sicherte sich die damalige PedaniosGmbH wiederum den Zugang zu Medizinal-Cannabis, das höchstenAnforderungen genügt. Die Herstellung der Aurora-Produkte istEU-GMP-zertifiziert (Good Manufacturing Practice der EU). DieProduktion entspricht somit den hohen Qualitätsstandards, die durchdie Richtlinien und Gesetze innerhalb der EU an Arzneimittel gestelltwerden. Weltweit existieren nur sechs Cannabis-Produktionsstätten,die EU-GMP-zertifiziert sind. Zwei dieser Standorte gehören AuroraCannabis Inc.Technologie gewährleistet höchste QualitätAls einer der größten und am schnellsten wachsenden Produzentenvon medizinischem Cannabis weltweit ist Aurora Cannabis Inc. ein ander Toronto Stock Exchange gelistetes Unternehmen. Anbau, Ernte undVerarbeitung der Aurora-Produkte sind standardisiert. AurorasCannabispflanzen wachsen unter höchsten Qualitätsanforderungen.State-of-the-art-Technologie kommt sowohl bei der Kultivierung alsauch bei der Verarbeitung der Pflanzen zum Einsatz. Mountain, dieerste im Jahr 2015 errichtete Produktionsstätte in den RockyMountains, wurde längst um weitere Produktionsstätten ergänzt. Obwohldie Aurora Cannabis Inc. die Lizenz zum Anbau 18 Monate nach derKonkurrenz erhalten hatte, liegt das Unternehmen dank seinerKapitalkraft und des eingeschlagenen Expansionskurses mittlerweilevor nahezu allen Wettbewerbern hinsichtlich Umsatz und Kapazität.Über Aurora DeutschlandDie Aurora Deutschland GmbH wurde im Juli 2015 von Dr. FlorianHolzapfel und Patrick Hoffmann unter dem Namen Pedanios GmbHgegründet. Die Großhandelserlaubnis wurde im gleichen Jahr erteilt.Im Dezember 2015 wurden die ersten Cannabis-Produkte verkauft. Seitdem Jahr 2017 ist das Berliner Jungunternehmen ein Tochterunternehmendes börsennotierten kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora CannabisInc. Seit Anfang August heißt die Pedanios GmbH offiziell AuroraDeutschland GmbH (https://www.auroramedicine.com/de/).Das in Vancouver beheimatete Unternehmen Aurora Cannabis wurde2013 von Terry Booth, Steve Dobler, Dale Lesak and Chris Mayersongegründet. Aurora Cannabis (ACB) ist an der Toronto Stock Exchangegelistet und unterhält aktuell elf Anbauflächen für medizinischesCannabis mit einer potentiellen Kapazität von jährlich 570.000Kilogramm. Im Januar 2017 übernahm Aurora Cannabis Inc. denkanadischen Wettbewerber CanniMed Therapeutics, worauf im Mai 2018die Übernahme des ebenfalls kanadischen Unternehmens MedReleaf folgtePressekontakt:Aurora Deutschland GmbHDr. Florian HolzapfelWilmersdorfer Str. 98/9910629 BerlinE-Mail: info@auroramedicine.comT: +49 (0)30 9832 1601-0Original-Content von: Aurora Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell