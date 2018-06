Das Aus der Nationalelf trifft auch die Werbewirtschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

BERLIN (dpa-AFX) - Enttäuschung über das Aus der deutschen Mannschaft in der Vorrunde der Fußball-WM gibt es auch in der Werbewirtschaft.



"Die TV-Spots sind gebucht", sagte Manfred Parteina, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) am Donnerstag. "Die Unternehmen reagieren zum Teil mit inhaltlichen Änderungen, das heißt der geplante WM-Spot wird gegen einen anderen ohne WM-Bezug ausgetauscht." Dennoch sei klar, dass die im WM-Umfeld platzierte Werbung ohne die deutsche Mannschaft nicht die gleiche Aufmerksamkeit erfahren werde.

Auch kurzfristige zusätzliche Werbemaßnahmen wie beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 wird es dieses Mal nicht geben", so Parteina. Dennoch bleibe der Verband optimistisch für das Werbejahr 2018. "Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bedeutet werblich zwar eine kleine Delle, die aber keine nachhaltige Wirkung entfalten wird."

Die Commerzbank will auch nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft weiter ihren TV-Spot zeigen, in dem Bundestrainer Joachim Löw und einige Spieler zu sehen sind. Er solle noch bis Anfang kommender Woche wie geplant auf mehreren Sendeplätzen ausgestrahlt werden, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Bank dem "Tagesspiegel" in Berlin. "Danach hätten wir ohnehin neu entschieden, mit welchem Spot wir weitermachen."

An der Werbepartnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) will die Commerzbank festhalten: "Wir bedauern sehr, dass die deutsche Herren-Nationalmannschaft in der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft 2018 ausgeschieden ist. Wir sind - wie alle anderen Fans und die Fußballspieler selbst - enttäuscht. Aber so ist Fußball: mal gewinnt man, mal verliert man." An der langjährigen Partnerschaft mit dem DFB ändere das nichts./ah/DP/he