Aus Maleki Communications Group wird dfv Maleki Group / Neuordnung der Geschäftsführung als Anlass für neue Wort- und Bildmarke

Frankfurt am Main (ots) - Mit der Neuordnung der Geschäftsführungder Maleki Communications Group GmbH wird die auf Finanzkonferenzenund Finanzkommunikation spezialisierte Event-Tochter der dfvMediengruppe (Frankfurt am Main) in dfv Maleki Group GmbH umfirmiertund zeigt sich in einem neuen Markendesign, welches die Nähe zurMuttergesellschaft nun deutlicher herausstellt. Die Übertragung derBildmarke 'dfv' mit dem roten Akzent schafft ein verbindendesvisuelles Element, das positive Imagetransfers ermöglicht.Andreas Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung, dfv MalekiGroup GmbH: "Mit dem neuen Namen verbinden wir zwei starke Marken -die Welt des erfolgreichen Fachmediengeschäftes der dfv Mediengruppemit der Kompetenz für Finanzkonferenzen der Maleki Group. Dabeibleibt die EURO FINANCE WEEK (EFW) unsere wichtigsteKonferenzplattform im Jahreskalender, wobei wir nun aber auch stärkerdie Brücke von der Finanz- in die Realwirtschaft bauen werden. Unterder Marke EURO FINANCE werden wir außerdem, neben der EFW, weitereverlegerische Plattformen, Produkte und Kanäle starten."Klaus Kottmeier, Aufsichtsratsvorsitzender der dfv Mediengruppe:"Mit der neuen Unternehmensbezeichnung und Marke wollen wir einklares Zeichen nach innen wie nach außen setzen. Unsere Verlagsgruppebietet über 100 Fachpublikationen für elf verschiedeneWirtschaftsbereiche an. Dabei nutzen wir sämtliche Kanäle derFachinformation. Die Nutzerinnen und Nutzer sind allesamt Vertreterder wichtigsten Unternehmen in Deutschland und damit auch eine derwichtigsten Kernzielgruppen der Bank- und Finanzwirtschaft. Durch dienun noch engere Verbindung und Verzahnung der dfv Maleki Group in dieWelt der dfv Mediengruppe können wir hier noch optimalere undeffizientere Dienstleistungen am Markt positionieren und anbieten -und das alles am Finanzplatz Frankfurt, von dem wir überzeugt sind,dass er noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird."Wie bereits gemeldet, wird die Geschäftsführung der dfv MalekiGroup GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der dfvMediengruppe, zum 1. September 2017 neu geordnet: Einer langfristigenPlanung folgend, scheidet Dr. Nader Maleki, Gründer und Vorsitzenderder Geschäftsführung, aus der Geschäftsführung aus. Dr. Maleki bleibtdem von ihm gegründeten Unternehmen weiterhin freundschaftlichverbunden. Seine Nachfolge übernimmt Andreas Scholz als Vorsitzenderder Geschäftsführung. Weiterer Geschäftsführer der dfv Maleki GroupGmbH bleibt Sönke Reimers, der diese Aufgabe zusätzlich zu seinerFunktion und zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer der dfvMediengruppe wahrnimmt.