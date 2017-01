Aus Liebe zur Natur: VILSA unterstützt den WWF bei der Aufforstung der Elbauen (FOTO)

Bruchhausen-Vilsen (ots) -Mit VILSA kann jeder Verbraucher seinen eigenen kleinen Beitragleisten und selbst zum Naturschützer werden. Im Aktionszeitraum vonFebruar bis Mai 2017 gehen mit dem Kauf vonMineralwasser-Glasflaschen im Aktionskasten 10 Cent direkt an den WWFzur Renaturierung der Elbauen.Mit prominenten Zweitplatzierungen und limitierten Sonderetikettenmacht VILSA auf die Aktion aufmerksam. Auf jedem Rückenetikett wirdeins von über 20 vom Aussterben bedrohten Elbauen-Tieren vorgestellt.Die Aktion bringt VILSA-Kunden den schonenden Umgang mit der Naturein Stück näher und macht zudem Spaß.Bereits seit vielen Generationen engagiert sich VILSA für dieUmwelt und einen nachhaltigen Umgang mit ihren Ressourcen. Denn ohneein intaktes Umfeld wäre ein reines, natürliches, unberührtesMineralwasser wie das von VILSA nicht denkbar. Daher ist es eines derHerzensprojekte, die VILSA seit Jahren unterstützt: die Arbeit desWWF in den Elbauen. Diese einzigartige Flusslandschaft bietet mitihren Überflutungsgebieten und den alten Solitäreichen einenwichtigen Lebensraum für viele seltene Pflanzen und Tierarten wie denSchwarzstorch oder den Heldbock.Weitere spannende Informationen zu dieser Aktion erhalten Sie aufwww.vilsa.de/wwfÜber VILSA:Die Marke VILSA ist Dachmarke des privat geführtenFamilienunternehmens VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH & Co. KG. InNorddeutschland ist VILSA Marktführer im Segment Mineralwasser undgleichzeitig Anbieter des größten Sortiments alkoholfreierErfrischungsgetränke. Das natürliche Mineralwasser von VILSA istnachweislich seit Jahrtausenden unberührt und wird unter strengstenAuflagen gefördert. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichenRessourcen ist elementarer Bestandteil der Firmenphilosophie desFamilienunternehmens. Daher unterstützt VILSA-BRUNNEN Projekte, diedie Natur und deren kostbare Ressourcen schützen und die eigenenQuellen für die folgenden Generationen bewahren. Für weitereInformationen: www.vilsa.dePressekontakt:Michael E. DeutschbeinScholz & Friends Hamburg GmbHTel.: +49 40 37681-201Mail: michael.deutschbein@s-f.comOriginal-Content von: Vilsa-Brunnen Otto Rodekohr GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell