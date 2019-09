Aus Liebe zum spanischen Film! Film-Fiesta: TELE 5 zelebriert: ab 07. September fünfmal samstags Filme aus Spanien (FOTO)

München, Deutschland (ots) -Sie sind so einzigartig und vielfältig wie ihr Land - Filme vonder iberischen Halbinsel. Das spanische Kino sorgt internationalimmer wieder mit Erstklassigem und auch Extravagantem für Aufsehen,der Genrereichtum ist herausragend. TELE 5 feiert vom 07. Septemberbis 05. Oktober 2019 fünfmal samstags hochkarätige spanische Filmemit Stars wie Belén Rueda, Javier Gutiérrez oder Luis Tosar.Auftakt zu dem spanischen Filmfest auf TELE 5 macht am 07.September um 20:15 Uhr Guillermo del Toros oscargekröntes Meisterwerk"Pans Labyrinth" und der vom Regisseur selbst als Zwillingsfilmbezeichnete "sanfte" Horrorfilm "Das Rückgrat des Teufels".Weitere Highlights der Reihe sind "Mörderland" oder "[Rec] 4 -Apocalypse", letzter Teil von Jaume Balaguerós Genrehit von 2007. Alsdeutsche Erstausstrahlungen sind die-Thriller "The Body - DieLeiche", "The Cliff - Am Rande der Wahrheit" oder "Ende" zu sehen.Hier das komplette Line Up der spanischen Filmreihe auf TELE 5:Samstag, 07. September:20:15 Uhr: Pans Labyrinth22.30 Uhr: Das Rückgrat des TeufelsSamstag, 14. September:20:15 Uhr: Das Waisenhaus22:20 Uhr: Deutsche Erstausstrahlung: The Body - Die LeicheSamstag, 21. September:20:15 Uhr: Deutsche Erstausstrahlung: The Cliff - Am Rande derWahrheit22:15 Uhr: Die Leiche der Anna FritzSamstag, 28. September:20:15 Uhr: Deutsche Erstausstrahlung: Ende22:00 Uhr: [REC] 4 - ApokalypseSamstag, 05. Oktober:20:15 Uhr: Mörderland22:20 Uhr: Toro - Pfad der VergeltungPressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell