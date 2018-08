Baden-Baden (ots) -100-minütiger Dokumentarfilm von Marcus Vetter und KarinSteinberger // Ausstrahlung am Mittwoch, 15. August 2018, 22:45 Uhrim ErstenJens Söring sitzt seit 32 Jahren in den USA im Gefängnis. Füreinen Mord, den er nach eigener Aussage nicht begangen hat. Er hatnoch nie ein Handy benutzt, er war noch nie im Internet, er konntedas Grab seiner Mutter nie besuchen. Der 100-minütige Dokumentarfilm"Das Versprechen" von Marcus Vetter und Karin Steinberger zeichnetdie tragische Lebensgeschichte von Jens Söring nach und wirfterhebliche Fragen nach seiner Schuld auf. Die Ausstrahlung ist am 15.August um 22.:45 Uhr im Ersten.Amour fouSie waren ein eigenwilliges Paar - Jens Söring, der naive, blasseDiplomatensohn, und Elizabeth Haysom, die unnahbare, welterfahreneTochter eines reichen Stahlbarons. Als Elizabeths Eltern am 30. März1985 brutal ermordet in ihrem Haus in Virginia (USA) gefunden wurden,geriet die kleine Stadt Lynchburg in Panik, von Vodoo war die Rede,von einem Serienkiller. Jens und Elizabeth flohen: Asien, Europa,eine "Folie a deux". Sie waren jeden Tag, jede Minute zusammen. Docheines Tages war das Spiel vorbei, sie wurden als Christopher P. Noeund Lucy T. Noe wegen Scheckbetrugs in London verhaftet. "Ich binunschuldig", beteuerte Jens. Es nützte ihm nichts. Am 4. September1990 wurde er in den USA zu zwei Mal lebenslänglich wegen zweifachenMordes verurteilt. Jens sagte, er habe Elizabeth das Versprechengegeben, den Mord auf sich zu nehmen, wie der Held in CharlesDickens' Roman "A Tale of Two Cities", der sein Leben gab für dieLiebe. So erzählt er es. Bis heute. Als Jens sein Geständniszurücknahm, glaubte ihm keiner mehr.Schicksalhafte BegegnungJens war ein strebsames Kind, ein eifriger Student, Sohn einesdeutschen Diplomaten, Hochbegabtenstipendium. Alles schien möglich.Bis er an jenem Abend Elizabeth Haysom kennenlernte, die schöne,unwiderstehliche, verwegene Liz. Es war ein Abend im August 1984, einOrientierungsabend für die Hochbegabtenstipendiaten der University ofVirginia. Wie oft hat Jens in den letzten 32 Jahren an diesesverhängnisvolle Treffen gedacht. Der Beginn einer leidenschaftlichenLiebesgeschichte, die eine dramatische Entwicklung nehmen sollte.Jens Söring konnte sein Glück nicht fassen. Ausgerechnet diese Frau,die so viele begehrten und die für ihn unerreichbar schien, hatte ihnerwählt. In einen regelrechten Liebestaumel schrieben sie sichunzählige Liebesbriefe: "Ich liebe Dich, je t'aime, I love you, Ilove you, I love you." Für sie würde er alles tun, er war blind vorLiebe.Prozess als MedienereignisDer Fall Haysom wurde zum Mega-Event, der Prozess wurde als einerder ersten live im US-Fernsehen übertragen, es war die täglicheVorführung des "German Bastards". Die Filmemacher zeigen inDeutschland nie zuvor gesehenes Video-Material der Haysom-Prozesse,sie reden mit ehemaligen Ermittlern, besuchen den ehemaligen Richterdes Sensationsprozesses und begleiten einen Privatdetektiv, der nachmehr als zwei Jahrzehnten nach neuen Beweisen sucht, um den Fallwieder aufzurollen. Schicht für Schicht entblättert sich die ganzeGeschichte. Der Film wirft ein neues Licht auf den Fall.Der Film"Das Versprechen": Eine Produktion von Filmperspektive inKoproduktion mit SWR, Arte, BR, DR, BBC, SVT und VPRO. Gefördert vonMFG und DFFFSendung"Das Versprechen", am Mittwoch, 15. August 2018, um 22:45 Uhr imErsten. Der Film ist danach für sieben Tage in der Mediathek DasErste zu sehen.Fotos über www.ARD-Foto.de. Akkreditierte Journalisten können denFilm im Vorführraum http://presse.daserste.de sowie im SWRPresseportal ansehen unter www.presseportal.swr.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/jenssringjustizirrtumelisabethhaysomPressekontakt:Daniela Kress, daniela.kress@swr.de, 07221 929 23800Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell