Aus LBS Immobilien wird Sparkassen Immobilien: Der Marktführer in Hessen und Thüringen mit neuem Namen

Frankfurt (ots) - Der größte Immobilien-Vermittler in Hessen undThüringen firmiert unter einem neuen Namen. Am 6. August wurde ausder LBS Immobilien GmbH die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH."Die Änderung bringt die in den vergangenen Jahren immer bedeutendergewordene Rolle der Sparkassen bei der Vermittlung von Immobilienauch im Firmennamen zum Ausdruck", erläutert Geschäftsführer DietmarBohne. Außer der Firmierung ändere sich jedoch nichts. Auch künftigwerde der Kauf, Verkauf und die Vermietung von Häusern, Wohnungen undGrundstücken in beiden Bundesländern unter den Markenlabeln "SImmobilien" und "LBS Immobilien" in den kooperierenden Sparkassen,Agenturen und Geschäftsstellen fortgeführt. "Dabei sind und bleibengenaue Kenntnisse der Märkte vor Ort, die kompetente Beratung und einprofessioneller Service die Grundlage für unseren Erfolg", betontBohne. Auf diese Weise sei es trotz der schwierigen Marktlagegelungen, die Position als Marktführer in Hessen und Thüringenkontinuierlich auszubauen. "Das wollen wir nun als SparkassenImmobilien fortsetzen", kündigt Bohne an.