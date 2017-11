Aus Jane wird Tarzan: Adventure für Frauen und Wellness für Männer beim Alleinreisen im Trend (FOTO)

Hamburg (ots) -Wenn Frauen und Männer von einer geplanten Urlaubsreise auf eigeneFaust erzählen, denkt man schnell an die Klassiker: Yoga,Spa-Behandlungen und Shopping für Sie versus Off-Road Biking, FreeClimbing oder Dschungeltrekking für Ihn. Dass diese Klischees jedochlängst nicht mehr gelten, zeigt eine aktuelle Umfrage desReiseportals Opodo. Viele Frauen begeistern sich zunehmend für eineAbenteuerreise, während Männer es immer öfter langsam angehen lassenund auch gerne mal einen entspannenden Wellness-Aufenthalt genießenmöchten.Alleinreisen bei beiden Geschlechtern hoch im KursDie Umfrage hat ergeben: Grundsätzlich sind sowohl Männer als auchFrauen dem Alleinreisen ganz und gar nicht abgeneigt. Rund 76 Prozentder Männer und 78 Prozent der Frauen, die an der Umfrage teilgenommenhaben, würden gerne eine Reise auf eigene Faust unternehmen.Allerdings lassen Frauen ihren Plänen viel öfter Taten folgen - 64Prozent sind schon mal alleine verreist. Bei den Männern sind eslediglich 23 Prozent. Zu den beliebtesten Reiseaktivitäten beiderGeschlechter gehören nationale wie internationale Städtetrips.Entgegen der Klischees würden sich allerdings etwa 36 Prozent derbefragten Männer gerne einen entspannten Wellnesstrip gönnen, währendganze 45 Prozent der Frauen aufregende Abenteuerreisen auf ihrer"Bucket List" haben.Unabhängigkeit ein großes Plus, doch auch Einsamkeit und Angstreisen mitWarum es Frauen und Männer gleichermaßen auch mal alleine in dieFerne zieht, hat ähnliche Gründe: Beide Geschlechter genießen dasGefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, möchten dem Alltag eine Zeitlang den Rücken kehren und lernen eher Einheimische oder andereReisende kennen, wenn sie alleine unterwegs sind. Doch bei den ganzenpositiven Erfahrungen reist auch das ein oder andere schlechte Gefühlmit: Rund 34 Prozent der Männer gaben an, sich relativ schnell einsamzu fühlen, weniger zu unternehmen, wenn sie alleine reisen (51%) undsich schneller zu langweilen als auf Reisen mit Partner, Freundenoder Familie (17%). Frauen fühlen sich ähnlich oft allein (41%) -hinzu kommt auch eine gewisse Angst vor dem Alleinreisen (19%),weshalb es für Frauen oft eine größere Herausforderung darstellt alsfür Männer.Nord- und Ostsee beliebteste innerdeutsche ZieleUnd wohin geht es am liebsten, so ganz alleine? InnerhalbDeutschlands sind Nord- und Ostsee sowie der Schwarzwald und Bayerndie Top-Destinationen, um alleine auf Entspannungs-, Erkundungs- oderErlebnistour zu gehen. Auch europaweit sind sich die Geschlechterüberwiegend einig: Portugal, die Niederlande, Griechenland undBelgien gelten unter den Befragten als attraktive Ziele für eineReise ohne Begleitung. Außerhalb Europas bevorzugen FrauenAustralien, Neuseeland und die USA; Männer zieht es eher nachSüdamerika.Top 5 Gründe, alleine zu verreisenFrauen1. Freiheit/Unabhängigkeit (51%)2. Abstand von Alltag und Routine (48%)3. Freunde hatten keine Zeit (45%)4. Sich der Herausforderung stellen (38,4%)5. Selbstfindung (38%)Männer1. Freiheit/Unabhängigkeit (61%)2. Abstand von Alltag und Routine (46%)3. Neue Kontakte knüpfen (42%)4. Freunde hatten keine Zeit (34%)5. Selbstfindung (26%)Hoteltipps für Sie und Ihn:A-ROSA Travemünde, Travemünde/OstseeBeachmotel Heiligenhafen, Heiligenhafen/OstseeSeverin´s Resort & Spa, Sylt/NordseeHotel Fährhaus, Munkmarsch auf Sylt/NordseeVeriu Camperdown, Sydney/AustralienThe Rees Hotel & Luxury Apartments, Queenstown/NeuseelandWeitere Informationen zum Thema finden Sie unter:http://www.opodo.de/blog/singlereisen/Pressekontakt:Burson-Marsteller GmbHMarion ten Haaf / Leonie BuebKleyerstraße 1960326 Frankfurt am MainTel.: 069 - 23809 27Mail: edreamsodigeo@bm.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell