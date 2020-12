Aus dem Hintergrund: CureVac ist stark!

Liebe Leser,

gestern hätte der große Tag für die Aktie von BioNTech werden können. Das Unternehmen hat immerhin am Wochenende fast überraschend schon die Notfallzulassung für den Impfstoff gegen das Corona-Virus erhalten. Die FDA jedenfalls hat für die USA grünes Licht gegeben. Das ergänzt die Zustimmungswelle – in Kanada, Großbritannien und in den USA sind alte Verbündete praktisch deutlich weiter als die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung