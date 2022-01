Aus Haufe Advisory wird wieder Klaiton: Gründer sichern sich erneute Unabhängigkeit

Wien (ots) -Haufe Advisory und die Haufe Group gehen seit 01.01.2022 wieder eigene Wege. Künftig firmiert Haufe Advisory wieder unter dem ursprünglichen Markennamen Klaiton.Anlässlich der neuen strategischen Ausrichtung beider Unternehmen, haben die Gründer Tina Deutsch und Nikolaus Schmidt sämtliche Anteile ihres Unternehmens von der Haufe Group zurückerworben.Die Haufe Group mit Sitz in Freiburg (D) hatte das österreichische Start-Up Klaiton 2018 mehrheitlich übernommen und unter der Marke Haufe Advisory als Online-Plattform zur Vermittlung hochqualifizierter Berater und Coaches mithilfe eines intelligenten Matchings, positioniert. Nach sehr erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit haben beide Unternehmen nun gemeinsam entschieden, dass sowohl Klaiton als auch die Haufe Group von einer strategischen Neujustierung profitieren können.Nikolaus Schmidt, Co-Founder und Geschäftsführer von Klaiton, kommentiert: „Wir haben in den letzten drei Jahren viel voneinander gelernt und profitiert. Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte, die die Unternehmen perspektivisch verfolgen möchten, macht es Sinn, künftig eigene Wege zu gehen. Für uns bedeutet dieser Schritt, dass wir den Weg von Klaiton noch einmal neu und hoch innovativ denken und unsere anspruchsvollen Pläne mit vollem Elan weiterverfolgen können.“„Wir freuen uns enorm, dass wir die strategische Entwicklung unseres Unternehmens wieder eigenständig vorantreiben können – denn wir sind davon überzeugt, mit unserer Softwarelösung und unseren über 1200 gelisteten Consultants und Coaches ein ganz einzigartiges Offering für unsere Kunden zu bieten“, fügt Tina Deutsch, Co-Founderin und Managing Partnerin von Klaiton, hinzu.Hansjörg Fetzer, Geschäftsführer der Haufe Akademie: „Ich danke Tina Deutsch, Nikolaus Schmidt sowie dem ganzen Advisory-Team für die gemeinsamen Erfolge unter dem Haufe Dach. Zusammen haben wir in den vergangenen Jahren das Consulting- und Coaching-Geschäft erfolgreich weiterentwickelt. Der Zeitpunkt ist nun richtig, auf eigenen Wegen weiterzugehen und dennoch partnerschaftlich verbunden zu bleiben. Klaiton wünsche ich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.“Das Ziel von Klaiton ist klar: Die innovative Online-Plattform zur Verbindung mit den besten Consultants und Coaches weiterzuentwickeln und das Wachstum voranzutreiben. Bereits über 370 Unternehmen sind vom intelligenten Matching des Unternehmens überzeugt und über 600 Projekte konnten abgewickelt werden; 2021 konnte Klaiton seinen Umsatz um fast 80 Prozent steigern.ÜBER KLAITONKlaiton ist eine innovative Online-Plattform zur Vermittlung hochqualifizierter Consultants und Coaches an Organisationen, mit dem Ziel, nachhaltige Transformation auf den Ebenen Strategie, Organisation und Person zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2015 von den beiden Unternehmensberatern Tina Deutsch und Nikolaus Schmidt gegründet. Im Mittelpunkt der Services steht das intelligente Matching mit den richtigen Expert:innen. Kunden von Klaiton profitieren von der Effizienz im Suchprozess, der hohen Qualität der Expert:innen-Profile sowie der durch die Softwarelösung geschaffenen Effizienz und Transparenz.www.klaiton.com (https://klaiton.com)Pressekontakt:Zeynep Höfferl (Head of Marketing), zeynep.hoefferl@klaiton.com, Tel.: +43 676 847 833 304Erika Stefan (Marketing Manager), erika.stefan@klaiton.com,Tel.: +43 676 847 833 303Original-Content von: Klaiton Advisory GmbH, übermittelt durch news aktuell