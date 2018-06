Aus Deutschland in die Welt - DKMS-Spender in Deutschland sind ein Spiegelbild der WM-Teilnehmer

Köln (ots) - Derzeit richten sich die Blicke der Sportwelt nachRussland: Bei der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft treteninsgesamt 32 Nationalmannschaften an. Von Ägypten bis Uruguay, vonAußenseiter Saudi-Arabien bis Weltmeister Deutschland, ob dieNeulinge Panama oder Island - in Russland trifft sich derzeit dieganze Welt.Vielfalt ist auch bei der DKMS ein wichtiger Faktor. In ihremweltweiten Kampf gegen Blutkrebs vereint die DKMS in ihrer deutschenDatei Menschen aus 189 unterschiedlichen Herkunftsländern, die fürPatienten in 24 der 32 an der WM teilnehmenden Länder gespendethaben.Doch wer führt diesen "WM-Vergleich" an? Welche Nation ist unterunseren Spendern am häufigsten vertreten und in welches Land werdendie meisten Stammzelltransplantate vermittelt?Lesen Sie alles dazu in unserem Media Center:https://mediacenter.dkms.de/news/aus-deutschland-in-die-welt/Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell