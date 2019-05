Unterföhring (ots) -30 Tonnen Gewicht, null Zentimeter Spielraum und eine "Fracht", diees in sich hat: Jetzt rocken die "Bus Babes" die Straße - ab Sonntag,12. Mai 2019, um 20:15 Uhr bei kabel eins. Egal, ob Bands mitStar-Allüren auf dem Weg zu Festivals, aufgeregte Reisegruppen oderexklusive Partyfahrten, ob auf ungesicherten Feldwegen oder beiextremen Wetterverhältnissen: Die "Bus Babes" meistern jedeHerausforderung, die sich ihnen in den Weg stellt. Der Unterschied zuden "Trucker Babes" und den "Trecker Babes": Ihre "Fracht" lebt,redet, feiert, beschwert sich auch schon mal und hat oftmals sogarSonderwünsche ...In der ersten Folge am Sonntag, 12. Mai 2019, fährt Rocker-Babe Jule(28) aus Marktredwitz im luxuriösen Nightliner mit Knorkator,"Deutschlands Meiste Band der Welt", an Bord zum Festival GößnitzOpen Air. Bei Ankunft spät nachts wird es eng: Ein Baum ist im Weg... Schon einen Tag später wartet das Wacken Open Air. Die Band mussrechtzeitig zum Soundcheck auf dem Festivalgelände sein. Kann Juleihre Jungs dort rechtzeitig abliefern? Außerdem: Die erfahreneBus-Lady Petra (52) aus Bad Bederkesa kämpft sich bei Hagel undSchneeregen 400 km nach Köln, um eine Reisegruppe pünktlich zurFlusskreuzfahrt zu bringen. Bus-Prinzessin Julia K. (25) aus Linzsteuert einen Ortsbauernverein aus dem Mühlviertel über Feldwege andie Traun. Und auch wenn es den jungen Landwirten schwerfällt, gilttrotzdem: Die Fahrerin während der Fahrt nicht ansprechen!"Bus Babes" - drei Folgen ab 12. Mai 2019, sonntags um 20:15 Uhr beikabel eins.Eine Übersicht über alle kabel eins-"Bus Babes" finden Sie in derPresselounge (http://presse.kabeleins.de/busbabes) oder auf Anfrage.Weitere Infos und Bonusmaterial gibt es außerdem während der Sendungim red button Portal von kabel eins, verfügbar auf jedem Smart TV.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PRDagmar Brandau/Eva GradlTel. +49 89 9507-2185/-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell