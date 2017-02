Aus Arbeitsunfällen lernen / Neuer Praxishilfe-Ordner der BG RCI präsentiert reale Fallbeispiele (FOTO)

Heidelberg (ots) -Unfälle rütteln auf. Ein schwerer Arbeitsunfall kann von einemMoment auf den nächsten ein Leben für immer verändern oder sogarzerstören. Und zwar nicht nur das der verunglückten Beschäftigten,sondern auch das von Vorgesetzen und Kollegen, Familienangehörigenund Freunden. Die Beschäftigung mit realen Unfallereignissenmotiviert zu präventivem Denken und Handeln. Daher hat dieBerufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) denneuen Praxishilfe-Ordner "Aus Arbeitsunfällen lernen" fürUnterweisungen entwickelt.60 Arbeitsunfälle, die tatsächlich passiert sind, wurden darinanonymisiert, didaktisch aufbereitet und detailreich illustriert. DieBetrachterinnen und Betrachter werden damit zu "Augenzeugen" desGeschehens und sollen lernen, Fehler zu vermeiden. Die Publikationrichtet sich an Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte undFachkräfte für Arbeitssicherheit.Einzug von Extremitäten bei Störungsbeseitigung an laufendemBandförderer, tödlicher Absturz bei Fahrzeugreinigung, schwereVerletzungen durch herabstürzende LKW-Ladung, Entzündung vonLösemitteldämpfen in einer Baugrube: Das Themenspektrum desPraxisordners reicht vom Arbeiten an Maschinen, dem Be- und Entladenvon LKWs über den innerbetrieblichen Verkehr bis hin zu Alleinarbeitoder Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.Die Unfallhergänge werden in 4-5 Schritten mit Abbildungendargestellt, Arbeitssituation, Unfallfolgen, Unfallursachen undanschließende Schutzmaßnahmen übersichtlich aufgelistet.Diskussionsanregungen laden dazu ein, das Ereignis auf die eigenebetriebliche Situation zu übertragen.Auf einer begleitenden DVD stehen die illustrierten Arbeitsunfälleals Folienpräsentationen zur Verfügung und können direkt zurUnterweisung genutzt werden. Mittels einer Checkliste und einerSchritt-für-Schritt-Anleitung können zudem tatsächlich stattgefundeneeigene Unfälle oder Beinaheunfälle analysiert werden.Aus dem realen Unfallgeschehen lernen - auch das ist gelebtePrävention und ein weiterer Schritt zur Realisierung derPräventionsstrategie "Vision Zero. Null Unfälle - gesund arbeiten!".Der Praxishilfe-Ordner kann online über den Medienshop der BG RCIunter http://medienshop.bgrci.de zum Preis von 55 Euro (fürMitgliedsbetriebe: 27,50 Euro) bestellt werden. FürMitgliedsunternehmen ist jeweils ein Exemplar kostenfrei.Pressekontakt:Ulrike JansenBG RCILeiterin Stabsbereich KommunikationTelefon: 06221 5108-57000E-Mail: ulrike.jansen@bgrci.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuell