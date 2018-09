Aus Angst in Immobilien investieren? Na, wenn das mal kein Fehler ist …

Die Deutschen sind schon ein merkwürdiges Völkchen. Sie sparen wie die Weltmeister bei Niedrigzinsen. Sie haben Angst vor der Investition in Aktien. Dafür investieren sie einen Großteil ihres Vermögens in eine der unflexibelsten Investitionsformen mit zweifelhaftem Renditepotenzial: selbst genutzte Immobilien.

Die Frage nach dem Warum drängt sich an dieser Stelle quasi auf. Und neue Studienergebnisse enthüllen diesbezüglich etwas Verblüffendes:

Einer der Hauptgründe, weshalb die Deutschen nach wie vor zu Häuslebauern und -erwerbern werden, ist inzwischen nämlich gar nicht mehr das Vorsorgen, sondern Angst. Ganz konkret die Angst davor, dass die Mietpreise weiterhin steigen könnten, wogegen man sich mithilfe der eigenen vier Wände absichern möchte. Das zumindest hat eine repräsentative Studie der Schweizer Großbank UBS ergeben.

Sage und schreibe 30 % der Befragten – und somit fast jeder Dritte – gaben diese Angst als ausschlaggebendes Kriterium für ihren Immobilienerwerb an. Die Angst hat somit den Grund der Altersvorsorge sowie des Vermögensaufbaus (25 % der Befragten) inzwischen abgelöst, was eigentlich immer als Hauptmotiv für die Attraktivität von Immobilien galt.

Als wären die Zahlen alleine nicht schon eindrucksvoll genug, zeigt diese Erhebung doch einmal mehr, dass wir Deutsche uns, von Sorgen beeinflusst, zu zuweilen bestenfalls mittelprächtigen Investitionsentscheidungen verleiten lassen. Betongold, um das an dieser Stelle noch einmal mit Nachdruck zu sagen, bringt durch die Selbstnutzung nämlich unterm Strich kaum eine reale Rendite und bindet einen riesengroßen Anteil des Vermögens eines Otto-Normal-Bürgers in lediglich einer Asset-Klasse.

Daher an dieser Stelle noch einmal der gut gemeinte Hinweis, dass man auch mithilfe von Aktien ein diversifiziertes und schützendes Vermögen aufbauen kann. Regelmäßige und zuverlässige Dividenden können einem zudem dabei helfen, steigende Mieten zu kompensieren, was dieser Angst ebenso gut Abhilfe verschaffen könnte.

Wer übrigens nicht auf Betongold verzichten möchte, kann sich ein Immobilienportfolio anlegen, das sogar monatliche Dividendenzahlungen mit sich bringt – und unterm Strich immer noch deutlich diversifizierter und damit risikoloser sein dürfte als die eigenen vier Wände.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

... und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um in Amazon-Aktien einzusteigen -- bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier ab.