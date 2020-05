Aus 10.000 € über 1.000.000 € generieren: Schau dir an, wie einfach dies mit Geduld und Dividenden funktionieren könnte!

Es ist immer noch ein magisches Ziel, von dem bestimmt jeder schon einmal geträumt hat, es zu erreichen. Die Rede ist davon, 1 Mio. Euro sein eigen nennen zu dürfen. Denn was könnte man damit alles machen bzw. wie würde sich das Leben gestalten, wenn man über so viel Geld verfügen würde. Doch ich denke, für die meisten Menschen wird es wohl leider nur ein Traum bleiben.

Dabei ist es durchaus denkbar, dass man sich diesen Traum erfüllen kann. Und zwar durch den Zinseszinseffekt, der das angelegte Kapital über die Jahre exponentiell wachsen lässt. Damit ist es sogar möglich, mit der Zeit die 1 Mio. Euro mit einer Anlagesumme von nur 10.000 Euro zu generieren. Wie das genau funktionieren könnte, wollen wir uns im heutigen Artikel deshalb einmal etwas genauer anschauen.

Die Strategie

Wie oben schon angesprochen, funktioniert unser Plan nur mit einer langfristigen Strategie. Diese erfordert nicht nur viel Disziplin, sondern natürlich auch die Auswahl der richtigen Aktien. Denn ich denke, gerade mit Einzelwerten ist sie am einfachsten umzusetzen. Es sollten am besten Aktien von Unternehmen gewählt werden, die in den letzten Jahren nicht nur einen sehr guten Kursverlauf gezeigt haben, sondern die Aktionäre auch mit soliden Dividenden verwöhnt und diese im Idealfall auch noch regelmäßig gesteigert haben.

Denn so kann man als Anleger gleich zweimal von einem exponentiellen Wachstum profitieren. Nämlich zum Ersten durch die Kursanstiege und zum Zweiten durch die erhaltenen Dividenden, die sich dann sogar jedes Jahr noch ein wenig erhöhen. Wenn man sich jetzt noch dafür entscheidet, die erhaltenen Dividenden einmal im Jahr gleich wieder in neue ertragsstarke Aktien zu investieren, könnte sich das Kapitalwachstum dadurch zusätzlich noch beschleunigen.

Ein paar Berechnungen

Es ist natürlich klar, dass man auch eine entsprechende Rendite einfahren muss, um mit nur 10.000 Euro die gigantische Summe von 1 Mio. Euro zu erschaffen. Ich denke, mit der richtigen Aktienauswahl könnte eine durchschnittliche Rendite von 10 % pro Jahr durchaus zu realisieren sein. Legen wir diesen Wert also einmal bei unseren Berechnungen zugrunde. Und für alle, die hier eher 8 bis 9 % für realistisch halten, nehmen wir diese Parameter auch mit auf, um aufzuzeigen, welche Ergebnisse mit ihnen zu erzielen wären.

Weiterhin unterstellen wir zu Beginn der Investition eine Dividendenrendite von 3 % und eine regelmäßige Steigerung der Ausschüttung von 10 % pro Jahr. Steuerliche Aspekte sowie Kaufnebenkosten werden der Einfachheit halber nicht berücksichtigt. Schauen wir jetzt einmal, was bei den einzelnen Berechnungen herauskommt.

Erzielt man mit seinen Investitionen eine Rendite von durchschnittlich 10 % pro Jahr, würde es fast 49 Jahre dauern, bis man sich alleine damit Millionär nennen kann.

Quelle: Eigene Berechnungen

Doch wir haben ja noch eine zweite Komponente mit einbezogen. Nämlich die Ausschüttungen, denen wir unterstellt haben, dass sie jedes Jahr um 10 % wachsen. Rechnen wir die in den 49 Jahren insgesamt erhaltenen Dividenden mit dazu, würde sich folgendes Bild ergeben:

Quelle: Eigene Berechnungen

Es ist schon erstaunlich, wenn man dieses Bild betrachtet. Denn es zeigt uns, dass man mit einer Investition von nur 10.000 Euro und den angenommenen Parametern in diesen besagten 49 Jahren alleine über 300.000 Euro nur an Dividende erhalten hätte. Jeder kann natürlich für sich überlegen, was man alleine mit der Gewinnausschüttung in diesen 49 Jahren alles hätte machen können.

Aber außer sie auszugeben, kann man die Dividenden natürlich auch regelmäßig einmal im Jahr in neue Aktien investieren. Und wenn man dies machen würde, wäre man schon nach gut 41 Jahren bei einem Ergebnis von 1 Mio. Euro angekommen. Hierbei ist durchaus interessant, dass man mit regelmäßiger Reinvestition bei unserem Beispiel bereits nach 20 Jahren mit rund 104.000 Euro gut 55 % mehr Guthaben hätte als ohne. Da wären es nämlich nur 67.275 Euro gewesen.

Fazit

Diese Berechnungen sollen natürlich nur aufzeigen, welche Ergebnisse man bei einer sehr langen Haltedauer seiner Aktien erreichen kann. Generieren diese auch noch solide Ausschüttungen oder erhöhen sich diese sogar noch regelmäßig, dann sind gewisse Anlageergebnisse auch durchaus schneller zu erreichen. Es sollte allerdings jedem klar sein, dass es bei Aktien immer nur unter teils starken Schwankungen und keinesfalls geradlinig nach oben geht. Wer dies beachtet und seine Investitionen sorgfältig auswählt, könnte also, wenn er genug Geduld mitbringt, irgendwann eine Summe von 1 Mio. Euro sein eigen nennen.

