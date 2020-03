Aus 100 Euro Investment mach 500 Euro Dividende – mit diesem einfachen Trick!

Passives Einkommen ist schon eine tolle Sache: Wer bekommt nicht gerne Geld fürs Nichtstun? Doch der Weg dorthin scheint schwer zu sein: Immobilien kosten oft sechsstellige Beträge und am Aktienmarkt verbrennt man sich nur die Finger – oder?

Im Gegenteil! Ich denke, dass der Aktienmarkt eine hervorragende Möglichkeit für den Durchschnittsbürger darstellt, um sich langfristig ein passives Einkommen aufzubauen. Wie das funktioniert, wie du aus 100 Euro monatlichem Investment ein monatliches Dividendeneinkommen von über 500 Euro machst und was es dabei zu beachten gilt, das lernst du hier!

Renditen, die du sonst nirgendwo bekommst

Was für eine Rendite bringen dir Tagesgeldkonten, Sparbücher, Bausparverträge und Lebensversicherungen? In aller Regel liegt die Verzinsung dieser Produkte heutzutage weit unter einem Prozent. Rechnet man dann auch noch die Inflation hinein, dann ist die vermeintliche Sicherheit all dieser Produkte auch dahin. Die einzige Sicherheit, die dann verbleibt, ist die, langfristig auf jeden Fall an Kaufkraft zu verlieren.

Was haben Aktien im Vergleich dazu zu bieten? Die Aktien im Deutschen Aktienindex DAX haben in den letzten 50 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7,3 % im Jahr eingebracht. Der amerikanische S&P 500 brachte in den letzten knapp 150 Jahren sogar eine Gesamtrendite von über 7,7 % jährlich!

Wir Menschen sind schlecht darin, exponentielles Wachstum zu begreifen. Daher wird dich die folgende Rechnung sicherlich überraschen: 100 Dollar, im Januar 1871 in den S&P 500 investiert, wären mittlerweile auf einen Geldberg von 6,67 Mio. Dollar angewachsen.

Zinseszinsmagie

Grund genug, spätestens jetzt mit dem Investieren in Aktien anzufangen und vom Zinseszins zu profitieren – obwohl du aller Voraussicht nach keine 150 Jahre alt werden wirst. Trotzdem musst du dir den Traum vom regelmäßigen Dividendeneinkommen nicht abschminken – und damit kommen wir zu deinen mehr als 500 Euro Dividenden im Monat!

Wenn du 100 Euro im Monat in einen weltweit gestreuten Aktien-ETF investierst, dann dürften 7 % durchschnittliche Jahresrendite nach Abzug von Gebühren eine realistische Annahme sein. Nach 40 Jahren besitzt du dann stolze 248.645,53 Euro und darfst dich nach allgemeinen Maßstäben wahrscheinlich „reich“ nennen.

Nun wird es spannend, denn ab jetzt ist regelmäßig Dividendenzahltag! Zuallererst müssen wir aber das Finanzamt zufriedenstellen. Nehmen wir mal an, dass der Staat in der Zwischenzeit nicht noch weitere Gesetze erlässt, um die Deutschen vom Aktiensparen abzuhalten, dann musst du 25 % deiner Gewinne abdrücken. Bleiben noch rund 198.484 Euro, die du ab sofort in Dividenden-ETFs investieren kannst!

Vielleicht ist es im Jahr 2060 in Mode, monatlich Dividenden auszuschütten – momentan halten sich die meisten Dividenden-ETFs jedoch an einen quartalsmäßigen Turnus. Um trotzdem jeden Monat abzudecken, kannst du zum Beispiel in den iShares STOXX Global Select Dividend 100, den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats und den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF investieren.

533 Euro Dividenden

Diese drei ETFs bieten derzeit annualisierte Ausschüttungsrenditen von 4,2, 3,5 und 5,2 %, während die Gesamtkostenquoten bei allen drei Fonds knapp unter 0,5 % liegen. Investierst du zu jeweils gleichen Teilen in die drei genannten ETFs, kommst du auf eine jährliche Ausschüttungsrendite von 4,3 % auf dein investiertes Kapital, was monatlich durchschnittlich 0,36 % entspricht.

0,358 % von 198.484 Euro sind stolze 711,23 Euro im Monat, die an dich ausgeschüttet werden. Natürlich möchte auch hier nochmal der Staat mit 25 % Kapitalertragsteuer an deiner finanziellen Intelligenz beteiligt werden, sodass dir am Ende die versprochenen 533,43 verbleiben. Dein Geld in den ETFs bleibt dabei unangetastet – möglicherweise wächst dein Vermögen sogar noch, während du monatlich dicke Dividenden kassierst!

Du siehst: Mit Aktien ist der Weg zum passiven Einkommen kinderleicht – das Einzige, was du mitbringen musst, ist genug Geduld.

The post Aus 100 Euro Investment mach 500 Euro Dividende – mit diesem einfachen Trick! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Wertpapiere.

Motley Fool Deutschland 2020