Aus 100.000 Euro eine Million machen: 3 Top-Aktien

Mit Top-Aktien aus 100.000 Euro eine Million machen? Natürlich würde ich nicht alles auf eine Karte setzen. Und langfristig orientiert investieren. Allerdings ist es theoretisch. Das, was man als Investor benötigt, sind spannende, trendstarke Aktien, die über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg starken Märkten folgen.

Ich persönlich würde mich auf Top-Aktien konzentrieren, die mehr als einen Megatrend haben oder langfristig bedienen können. Entsprechend blicken wir heute auf drei Aktien, die dich ein ordentliches Stück voranbringen, wenn du aus 100.000 Euro eine Million machen willst.

100.000 Euro zur Million machen: Top-Aktie Pinterest

Eine erste Top-Aktie, die dir helfen kann, aus 100.000 Euro eine Million zu machen, ist für mich Pinterest (WKN: A2PGMG). Das heißt, die Anteilsscheine müssten ein Verzehnfachungspotenzial besitzen. Zugegebenermaßen müsste jedoch für eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21,6 Mrd. US-Dollar eine Menge mehr passieren. 216 Mrd. US-Dollar Börsenwert bringt man nicht so einfach auf die Waage.

Aber es steckt noch genügend Potenzial in der Pipeline. Wobei es im Kern darum geht, die Plattform besser und konsequenter zu monetarisieren. 1,41 US-Dollar durchschnittlicher Umsatz sollten dabei nicht das Limit sein, genauso wie im internationalen Raum 0,38 US-Dollar, die vergleichsweise wenig sind. Insbesondere von einer Verbindung mit dem Onlinehandel oder eine Schnittstelle zur Verkaufs- und Handelswelt verspreche ich mir bedeutende Steigerungen dieser Kennzahl.

Gelingt die Querverbindung, so sollte es bei dieser Top-Aktie möglich sein, sich zu verzehnfachen. Oder dich weiter voranzubringen, wenn du aus 100.000 Euro eine Million machen möchtest. E-Commerce, Social-Network und digitale Zahlungsdienstleistungen sind die drei Megatrends der Wahl an dieser Stelle.

Mercadolibre: Ein ganzer Kontinent für zwei Megatrends

Eine zweite Top-Aktie, die aus 100.000 eine Million Euro machen könnte, ist außerdem die von Mercadolibre (WKN: A0MYNP). Vielleicht zuerst Bewertungsbasis: Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 55 Mrd. US-Dollar ist der lateinamerikanische Tech-Konzern gewiss kein Leichtgewicht. Aber 550 Mrd. US-Dollar Börsenwert und eine Verzehnfachung erscheinen mir möglich.

Warum? Um die Investitionsthese zusammenzufassen: Es wartet ein ganzer Kontinent, nämlich Lateinamerika, um vom E-Commerce, digitalen Zahlungsdienstleistungen und dem Ökosystem mitgerissen zu werden. Das Management von Mercadolibre arbeitet unterm Strich daran, möglichst viel Nutzerverhalten zu kontrollieren und im eigenen Ökosystem zu bündeln. Angefangen vom E-Commerce und den Bestellungen bis hin zu Lieferungen, Krediten für Konsum oder Vermögensverwaltung. Die Möglichkeiten sind unglaublich groß.

Genau das schafft das Marktpotenzial. Wenn Mercadolibre es schafft, in Lateinamerika der führende Tech-Konzern zu werden, sind 550 Mrd. US-Dollar Börsenwert durchaus möglich. 600 Mio. Verbraucher warten schließlich auf die Megatrends sowie eine Region, die hier noch weniger entwickelt ist. Ohne Zweifel eine Top-Aktie, die zumindest hilfreich ist, um aus 100.000 Euro eine Million Euro zu machen.

Sea Limited: Top-Aktie für 100.000 Euro auf dem Weg zur Million?

Zu guter Letzt glaube ich, dass Sea Limited (WKN: A2H5LX) eine weitere Top-Aktie ist, die aus 100.000 Euro eine Million machen könnte. Wobei wir sagen können: Mit ca. 120 Mrd. US-Dollar Börsenwert ist die Ausgangslage schon heute groß. Ist es wirklich möglich, 1,2 Billionen US-Dollar selbst über Jahre oder Jahrzehnte hinweg zu erreichen? Dafür müsste schon eine ganze Menge passieren.

Allerdings gibt es hier ebenfalls eine ganze Menge Megatrends. Zunächst einmal: Mit Garena eine Gaming-Einheit, die international mit FreeFire starke Erfolge feiert. Aber mit Shopee auch einen E-Commerce-Akteur, der in Südostasien, Teilen Asiens und Lateinamerikas an Wachstum und Fahrt gewinnt. Wir erkennen daher eine internationale Ausrichtung. Sowie ein sogar dreistelliges Umsatzwachstum auf zuletzt 2,7 Mrd. US-Dollar in einem einzelnen Quartal. Der dritte mögliche Megatrend sind ebenfalls digitale Zahlungsdienstleistungen, die das Management jedoch noch weiter ausbaut.

Drei Megatrends, jede Menge Internationalität und viele Wachstumsmöglichkeiten: Sea Limited ist zu guter Letzt eine weitere spannende Möglichkeit und Top-Aktie, die dir zumindest helfen kann, aus 100.000 Euro eine Million Euro zu machen.

Der Artikel Aus 100.000 Euro eine Million machen: 3 Top-Aktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre, Pinterest und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre, Pinterest und Sea Limited.

Motley Fool Deutschland 2022