Aurum Interim Management zum dritten Mal als TOP CONSULTANT ausgezeichnet / Düsseldorfer Provider belegt beim Beratervergleich den 2. Platz in seiner Größenklasse (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Führungskräfte und Manager auf Zeit zu rekrutieren und vermitteln: Das ist das Business von Aurum Interim Management. Zum dritten Mal in Folge darf der Interim Management Provider aus Düsseldorf sich jetzt TOP CONSULTANT nennen und zählt damit weiterhin zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands. Unter den 11 bis 50 Mitarbeiter großen Beratungsunternehmen belegt Aurum Interim Management beim Beratervergleich sogar den 2. Platz. Zum Leistungs- und Kompetenzportfolio gehören neben klassischen Vakanzüberbrückungen vor allem auch komplexe Restrukturierungen. Zudem hatte der Provider jüngst mit einer großen Flexibilitätsstudie der deutschen Wirtschaft auf sich aufmerksam gemacht.Bereits zum 11. Mal fand in diesem Jahr der Beratervergleich für den TOP CONSULTANT statt. Auf Basis einer wissenschaftlich fundierten Bewertung und Kundenbefragung prüft die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn jährlich eine Vielzahl verschiedener Beratungsunternehmen. Das Ziel: herauszufinden, ob sie mit einer sehr guten oder guten kundengerechten, mittelstandsorientierten Beraterleistung aufwarten können. Nach den Auszeichnungen 2018 und 2019 hat es Aurum Interim Management auch in diesem Jahr wieder unter die besten Beratungsunternehmen Deutschlands geschafft und belegt zusätzlich unter den 11 bis 50 Mitarbeiter großen Consultants einen erfolgreichen zweiten Platz. Der Düsseldorfer Interim Provider darf sich also auch 2020 weiterhin TOP CONSULTANT nennen. TOP CONSULTANT ist eine Auszeichnung für Deutschlands beste Berater und eine wichtige Orientierungshilfe bei der Beraterauswahl.Aurum Interim Management: In der Top-Liga unter Deutschlands Beratern"Wir freuen uns, dass wir es auch dieses Jahr wieder in die Liga der TOP CONSULTANTS geschafft haben", sagt Geschäftsführer Axel Oesterling. "Dazu mussten wir uns nicht nur dem Urteil unserer Kunden stellen, wir mussten ebenfalls den hohen Bewertungsstandards gerecht werden. Das haben wir geschafft. Sogar noch mit einer Zweitplatzierung." Denn bei der Auszeichnung kommen nur Beratungshäuser zum Zuge, die eine "gute" oder "sehr gute" Bewertung erhalten. Basis für die deutschlandweit anerkannte Auszeichnung als TOP CONSULTANT ist eine Kundenbefragung, die sich auf wissenschaftlich fundierte Methoden stützt. Und auf das Votum des Mittelstands, wie Prof. Dr. Dietmar Fink, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs und Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung mbH (WGMB), erläutert: "Um von zahlreichen mittelständischen Kunden gute und sehr gute Noten zu erhalten, muss ein Beratungsunternehmen den Mittelstand wirklich verstehen", kommentiert er den Beratervergleich. Der Provider aus Düsseldorf punktet allerdings nicht nur mit einer umfangreichen fachlichen Expertise, sondern auch mit eigenen Studien. So entwickelte Aurum Interim jüngst Deutschlands ersten Flexibilitätsmonitor und legte damit einen wertvollen Grundstein für die Messung von Agilität und Flexibilität von mittelständischen Unternehmen. Eine wichtige Voraussetzung für das Überstehen von Krisen-Zeiten - und für den langfristigen Erfolg in einer dynamischen Welt.Die Preisverleihung: Virtuell und ohne TOP CONSULTANT-Mentor Christian WulffZusammen mit Aurum Interim Mitbegründer Samir Jajjawi nahm Axel Oesterling die begehrte Trophäe in diesem Jahr postalisch entgegen. Denn aufgrund der Covid-19-Pandemie erfolgte die Überreichung der Auszeichnung ausnahmsweise nicht im gewohnt feierlichen Rahmen mit TOP CONSULTANT-Mentor Christian Wulff, sondern fand per Post ihren Weg zu den Preisträgern nach Düsseldorf. Die Covid-19-Pandemie prägt momentan aber auch das eigene Geschäft. Die Krise führt zu einem deutlichen Anstieg an Anfragen zu Restrukturierungen bei Aurum Interim Management. Denn sie geht an kaum einem Unternehmen spurlos vorbei und stellt viele Firmen auf eine harte Probe. "Umso wichtiger ist es, das Vertrauen zu haben, diese Herausforderung mit einem kompetenten Partner bewältigen zu können", so Samir Jajjawi. "Die Auszeichnung als TOP CONSULTANT ist ein solches Vertrauenssiegel." Bei der Vermittlung von Interim Managern kommt Aurum persönliche Linienerfahrung und Beratungskompetenz zugute. Ebenso wie ein großer Pool an erfahrenen Managern.Ein ausführliches Porträt über Aurum Interim Management findet sich auf dem Onlineportal http://www.beste-mittelstandsberater.de .Weitere Informationen zur Auszeichnung TOP CONSULTANT gibt es unter http://www.top-consultant.de .Über den FlexibilitätsmonitorAgilität und Flexibilität sind entscheidende Eigenschaften, die Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Denn Märkte, Marktanforderungen und auch Verbraucherbedürfnisse wandeln sich in einem rasanten Tempo. Aurum Interim Management, einer der führenden Interim Management Provider in Deutschland, hat gemeinsam mit der in Köln ansässigen CBS International Business School erstmalig einen wissenschaftlich fundierten Flexibilitätsindex für Wirtschaftsunternehmen entwickelt und wollte wissen: Wie agil und flexibel ist die deutsche Wirtschaft? Das Ergebnis: Bei der Flexibilität und Agilität rangieren deutsche Unternehmen mit einem Index von 3,67 von 6 im Mittelfeld. Mehr Informationen zum Flexibilitätsmonitor 2020 gibt es unter https://aurum-interim.de/aurum-flexibilitaetsmonitor-2020.html .Über Aurum InterimDas in Düsseldorf ansässige Unternehmen Aurum Interim Management zählt zu den führenden Interim Management Providern Deutschlands und obliegt der Leitung von Axel Oesterling und Samir Jajjawi. 