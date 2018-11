Aurubis wird Markterwartungen auch im neuen Jahr verfehlen - Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis erwartet für das gerade angelaufene Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang.



Vor Steuern dürfte das Ergebnis moderat sinken, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Als "moderat" bezeichnet Aurubis einen Rückgang von 5,1 bis 15 Prozent. Damit werde der Konzern die Markterwartungen von aktuell 330 Millionen Euro für 2018/19 (per Ende September) verfehlen, hieß es.

Als Grund für die schwächere Entwicklung nannte Aurubis "verschiedene ungeplante Stillstände" an den Standorten Hamburg, Lünen und Pirdop. Diese belasteten das saisonal ohnehin schwächere erste Quartal zusätzlich. Die Aktie brach daraufhin am frühen Nachmittag um 6,5 Prozent ein.

Bereits Anfang November hatte Aurubis einräumen müssen, wegen wartungbedingter Ausfälle in Hamburg und Lünen die Markterwartungen für das vergangene Geschäftsjahr 2017/18 zu verfehlen. Vorläufig hatte Aurubis ein Vorsteuerergebnis von 328 Millionen Euro ausgewiesen, ein Plus von rund 10 Prozent zum Vorjahr. Allerdings hatte der Konzern zuvor 15 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt./nas/she