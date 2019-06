Aurubis: Ein weiterer Bodenbildungsversuch läuft

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Seit über einem Jahr befindet sich die Aurubis-Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Er ließ den Kurs bis zum 3. Januar im Tief auf 41,84 Euro zurückfallen. Hier leiteten die Bullen eine Korrektur ein, die den Kurs der Aktie in den ersten Monaten des Jahres wieder ansteigen ließ. Das Jahreshoch wurde am 3. April bei 51,14 Euro markiert. Es konnte anschließend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



