Aurubis stellt Anlegern höhere Dividende in Aussicht

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis will seine Dividende nach einem Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr anheben.



Je Aktie sollen 1,55 Euro und damit 7 Prozent mehr als vor einem Jahr ausgeschüttet werden, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in Hamburg bei der Vorlage der endgültigen Geschäftszahlen für 2017/18 mitteilte. Analysten hatten sich im Durchschnitt einen Tick mehr erhofft.

Den Umsatz steigerte Aurubis 2017/18 im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Rückenwind lieferten dabei höhere Raffinierlöhne für Altkupfer, gestiegene Schwefelsäurepreise und bessere Kupferpreise. Wie bereits bekannt, blieb das operative Ergebnis vor Steuern mit einem Plus von 10 Prozent auf 329 Millionen Euro hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung und den ursprünglichen Unternehmenszielen zurück. Aurubis hatte bereits Anfang November vorläufige Zahlen vorgelegt. Ungeplante Wartungsstillstände hatten dem Konzern einen Strich durch die Rechnung gemacht./mis/jha/