Aurubis kürzt nach Gewinnrückgang die Dividende

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis schüttet nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger an die Aktionäre aus.



Für 2018/19 soll eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie fließen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Für das vorherige Geschäftsjahr hatten die Anteilseigner noch 1,55 Euro je Papier bekommen. Analysten hatten laut von Aurubis zur Verfügung gestellten Schätzungen bereits mit einem Rückgang gerechnet. Sie hatten mit 1,31 Euro allerdings etwas mehr auf dem Schirm gehabt.

Aurubis hatte 2018/19 (bis Ende September) wegen Abschreibungen und Kostenüberschreitungen bei einem mittlerweile zusammengestrichenen Erweiterungsprojekt unter dem Strich nur etwa halb so viel wie im Jahr zuvor verdient./mis/stk