Aurubis geht optimistisch ins zweite Geschäftshalbjahr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis gibt sich nach einem operativen Gewinnsprung im ersten Geschäftshalbjahr optimistisch.



Für die zweiten Hälfte werde mit einem zufriedenstellenden Angebot an Kupferkonzentraten gerechnet, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der endgültigen Zahlen in Hamburg mitteilte. Entsprechend dürften sich auch die Schmelz- und Raffinierlöhne entwickeln. Auch der Altkupfermarkt dürfte grundsätzlich stabil bleiben.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 hatten die Hamburger unter anderem von gestiegenen Raffinierlöhnen für Altkupfer und höheren Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure profitiert, die als Nebenprodukt bei der Kupferherstellung anfällt.

Angesichts der guten Entwicklung hatte Aurubis bereits Ende April die Jahresprognosen angehoben. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern wird ein moderater Anstieg - also eine Steigerung zwischen 5,1 und 15 Prozent - erwartet. Im abgelaufenen ersten Halbjahr stieg dieser Wert trotz des Gegenwinds durch den schwächeren US-Dollar um rund 58 Prozent auf 186 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 6 Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Euro zu.

"Wir sehen zwar, dass sich einige positive Rahmenbedingungen mittelfristig eintrüben können, aber mit einem außergewöhnlich starken ersten Halbjahr 2017/18 im Rücken schauen wir optimistisch auf die zweite Hälfte unseres Geschäftsjahres", sagte Konzernchef Jürgen Schachler laut Mitteilung./mis/jha/