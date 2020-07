Aurubis: Wird die Luft jetzt langsam dünn?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Auch am heutigen Tag konnte die Aurubis-Aktie zunächst ihren im März begonnenen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Es gelang den Bullen, die Marke von 60,00 Euro zu überwinden und in der Spitze bis auf 61,20 Euro vorzudringen. Auf diesem Niveau waren jedoch Gewinnmitnahmen zu verzeichnen. Sie führten dazu dass die Aktie im Tagesverlauf wieder bis in den Bereich von 60,60 Euro zurückfiel.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung