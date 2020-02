Aurubis: Verspielen die Bullen ihre Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Das Chartbild der Aurubis-Aktie trübt sich zunehmend ein, denn der Aktie will es nicht gelingen, ihren mittelfristigen Anstieg fortzusetzen. Der Kurs war nach dem Hoch vom 16. Dezember in eine Korrektur eingetreten und diese hatte sich zunächst in Form einer bullischen Flagge vollzogen, was grundsätzlich auf weiter steigende Kurse hingedeutet hätte.

Die Flagge geriet den Bullen allerdings viel zu lang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung