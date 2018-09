Aurubis: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Für die Aktie Aurubis stehen per 27.09.2018, 18:15 Uhr 59,92 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Aurubis zählt zum Segment "Materialien". Unser Analystenteam hat Aurubis auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Anleger: Aurubis wurde in den vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Becker.