Aurubis: Eine schnelle Gegenwehr ist von Nöten

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die jüngste Schwäche der Aurubis-Aktie kommt nicht unerwartet, denn der Kurs hat in der vergangenen Woche die 50-Wochenlinie bei 45,32 Euro erreicht und ist an diesem Widerstand zunächst abgeprallt. Im Tief hat sich die Aktie am heutigen Donnerstag bis auf 43,73 Euro ermäßigt und damit das Hoch vom 4. Juli bei 43,92 Euro bereits leicht unterschritten.

Noch sind die Verluste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung