Aurubis: Eine Chance für 2018 mit Rohstoffphantasie!

sie suchen noch nach einer attraktiven Aktie für 2018? Eine gute Dividende wäre nicht schlecht und etwas Rohstoffphantasie könnte auch nicht schaden? Dann sollten Sie in diesen Tagen auch mal einen intensiveren Blick auf die Aurubis-Aktie werfen. Mit einem prognostizierten KGV von 14,5 für 2018 und einer Dividendenrendite von 1,95 Prozent ist die Aktie sicher kein preiswertes Schnäppchen mehr und auch keiner der Top-Dividendenstars, sondern eher den grundsoliden MDAX-Aktien zuzurechnen.

Potential für 2018 hat der Kupferhersteller aber dennoch und dieses leitet sich aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend ab. Er definiert generell zwar ein bullisches Umfeld, jedoch befand sich die Aurubis-Aktie in den Sommermonaten in einer größeren Konsolidierung. Sie hat den investierten Anlegern gewiss Performance gekostet. Das Jahresergebnis kann sich aber dennoch sehen lassen.

Die Aurubis-Aktie hat den MDAX klar geschlagen. Aber innerhalb all der Aktien, die sich im Jahr 2017 besser als der Index entwickelt haben, nimmt Aurubis nur einen guten Platz im Mittelfeld ein. Die Käufer haben es in den letzten vier Monaten etwas ruhiger angehen lassen. Die Aurubis-Aktie ging im September in eine längere Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau über. In den langfristigen Charteinstellungen wird diese Range sehr gut sichtbar und kann als eine Bullenflagge angesehen werden.

Kräftesammeln für den Ausbruch nach oben?

Aus dieser Beobachtung ergibt sich ein interessantes Setup für 2018: Geht man davon aus, dass die Bullen sich im Herbst und Winter geschont haben, um Kräfte zu sammeln, dann sollte der Ausbruch aus der Seitwärtsrange im neuen Jahr nach oben erfolgen. Ein weiterer Anstieg in den nächsten Wochen und Monaten bis in den Bereich von 90 Euro wäre möglich. Auch dreistellige Kurse sollte man nicht vollkommen ausschließen.

Mit Blick auf dieses Szenario wäre es für die Käufer von Vorteil, wenn die Kurse nicht mehr nachhaltig unter 65 Euro zurückfallen. Hier befindet sich eine wichtige Unterstützung, die vor allem von den mittelfristig orientierten Anlegern beachtet werden sollte.

