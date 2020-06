Aurubis: Die Bullen geben weiter ordentlich Gas

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aurubis-Aktie kann auch in dieser Woche den nach dem Tief vom 18. März bei 30,05 Euro begonnenen dynamischen Anstieg weiter fortsetzen. Dabei konnte heute im Tagesverlauf die Marke von 55,00 Euro erstmals seit dem 22. Januar wieder überschritten werden.

So schön dieser Erfolg ist, so mahnend ist dennoch das Beispiel des 22. Januars. Damals drangen die Bullen in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung