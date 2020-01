Aurubis: Bullen in Bedrängnis!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Noch immer muss die Lage der Bullen bei der Aurubis-Aktie als schwierig eingestuft werden, denn nach dem steilen Anstieg in der zweiten Dezemberhälfte ging die Aktie nach einem neuen Jahreshoch bei 58,00 in eine Korrektur über. Sie bestimmte den gesamten Januar und ließ den Wert in dieser Woche auf seine 50-Tagelinie bei 50,67 Euro zurückfallen.

Die Lage der Bullen ist ...



