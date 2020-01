Aurubis: Bald naht eine wichtige Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Mitte Dezember setzte die Aurubis-Aktie zu einem neuen Anstieg an. Er führte den Kurs bis zum 16. Dezember in einer ausgesprochen steilen Bewegung in der Spitze auf ein neues Jahreshoch bei 58,00. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein. Sie führte zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends.

In den vergangenen Wochen sind die Käufer mehrfach daran gescheitert, diesen Trend zu brechen. Aber auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung