Aurubis Aktie: Nach dem erfolgreichsten Geschäftsjahr ist vor dem erfolgreichsten Geschäftsjahr? Q1 überzeugt!

Aurubis Aktie steigt heute – wieder einmal – diesmal um knapp 5 %. Wieso? Die Aurubis scheint die Ergebnissrekrode aus dem Geschäftsjahr 2020/21 fortschreiben zu können. Und das sogar beschleunigt. Nach dem „finanziell erfolgreichsten“ Geschäftsjahr meldet die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) heute für das Q1 des Geschäftsjahres 2021/22 mit einem EBT von 152 Mio EUR (Vorjahr: 82 Mio) ein um 85 % verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. So bestätigt man die Zahlen, die bereits am 19.01.2022 vorläufig gemeldet wurden.

Aurubis Aktie profitiert in allen Sparten von hoher Nachfrage und steigenden Margen

„Auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs profitierten wir von den sehr guten Marktbedingungen sowohl bei der Schwefelsäure als auch auf den Märkten für die Industriemetalle Kupfer, Zinn, Nickel und Zink“, erläutert Aurubis-CEO Roland Harings die anhaltend positive Entwicklung des Unternehmens. Er ergänzt: „Hinzu kam eine sehr gute operative Leistung unserer Anlagen an den Standorten des Aurubis-Hüttennetzwerks.“

Die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum betrugen 4,4 Mrd EUR (Vorjahr 3.46 Mrd ). Und stützen so die zuletzt Mitte Januar erhöhte Prognose von einem operativen EBT zwischen 400 und 500 Mio EUR Zuvor lag der Zielkorridor für das operative EBT zwischen 320 und 380 Mio EUR.

Neben den steigenden Umsätzen, die für eine robuste Nachfrage stehen, wirken auch Margenverbesserungen: Eine um rund 10 % gestiegene Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrate. Weiterhin wirken auf einem „guten Niveau“ liegende Raffinierlöhne für Recyclingmaterialien und eine deutlich gestiegene Aurubis-Kupferprämie auf der Ertragsseite. Dazu sollen erheblich gestiegene Preise bei Schwefelsäure positiv wirken. Wo Chnacen, da natürlich auch Risiken: Diese können sich weiterhin aus dem Einfluss von Covid-19 auf die Produktion und den Produktabsatz des Unternehmens sowie aus Energiepreisentwicklungen ergeben.

Nächster wichtiger termin für die Aurubis Aktie: Hauptversammlung am 17.02.2022

Wo aller Voraussicht nach die Aktionäre den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für eine erneut erhöhte Dividende von 1,60 EUR je Aktie (Vj. 1,30 EUR) durchgewunken werden wird. Damit würde das Unternehmen eine geringere Ausschüttungsquote als im Vorjahr erreichen: 26 % nach 35 % des operativen Konzernergebnisses im Geschäftsjahr 2019/20.

Anlässlich der Bilanzen für 2020/21 betonte das Multimetall-Unternehmen seine Neuausrichtung weiter voranzutreiben. So soll neben der Sicherung des Kerngeschäfts das Recyclinggeschäft ein wichtiger Eckpfeiler der Strategie sein – hier will Aurubis weiter wachsen. CEO Harings erläuterte diese Strategie am 03.12.2021 so: „Wir wollen verantwortungsvoll aus Rohstoffen Metalle für eine innovative und nachhaltige Welt schaffen. Erstmalig verarbeitete Aurubis im letzten Geschäftsjahr mehr als 1 Mio. t Recyclingmaterial – dies zeigt eindrucksvoll, was Aurubis heute allein in diesem Bereich zu leisten imstande ist.“

Das Wachstum soll insbesondere auch durch lokale Präsenz in vielversprechenden internationalen Märkten erfolgen. Erst im November kündigte Aurubis den Bau eines Recyclingwerks in Georgia (USA) an, eine Investition von ca. 300 Mio EUR. Rund 90.000 t komplexe Recyclingmaterialien will der Multimetall-Recycler ab 2024 am neuen Standort in Richmond County verarbeiten, Zwischenprodukte zu großen Teilen an seinen europäischen Hüttenstandorten zu verschiedenen Industrie- und Edelmetallen weiterverarbeiten – aber auch direkt im US-amerikanischen Markt verkaufen.

Im belgischen Beerse plant Aurubis in den kommenden Jahren, knapp 30 Mio EUR in eine hochmoderne metallurgische Anlage (ASPA) zu investieren, die zinn- und edelmetallreiche Anodenschlämme noch besser verarbeiten kann.

Dekarbonisierung: Klimaneutrale Produktion deutlich vor 2050

Dies sind erste Beispiele, mit denen Aurubis die Kreislaufwirtschaft weiter stärkt und den europäischen Green Deal sowie die Pläne des amerikanischen Green New Deal unterstützt. Roland Harings bekräftigte seinerzeit: „Aurubis strebt an, deutlich vor 2050 klimaneutral zu produzieren. Wir verstehen uns als Anbieter von Lösungen für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften, um Dekarbonisierung zu beschleunigen.“ Dazu brachte Aurubis auch 2020 und 2021 diverse Initiativen zur CO 2 -Reduktion in der Multimetall-Produktion auf den Weg: Anstelle von Erdgas wurde beispielsweise der Einsatz von grünem Wasserstoff im Anodenofen des Hamburger Werks erfolgreich getestet; durch konsequenten Einsatz von Wasserstoff könnte der CO 2 -Ausstoß allein in Hamburg um 6.200 t pro Jahr reduziert werden – Voraussetzung sei ein wirtschaftlich rentables Angebot an grünem Wasserstoff.

Industrielle Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeit für Aurubis Aktie angestrebt



Aurubis sei das nachhaltigste Hüttennetzwerk weltweit. In der überarbeiteten Konzernstrategie mit dem Zusatz „Driving Sustainable Growth“ wird dieser Anspruch noch unterstrichen. „Durch unser Know-how werden wertvolle Metalle erzeugt und im Wertkreislauf gehalten; damit können Rohstoffvorkommen geschont werden. Unsere Produktionsverfahren gehören zu den umweltfreundlichsten weltweit, wir halten international höchste Standards ein“, zog Roland Harings Bilanz. Dies sei Aurubis z.B. durch die renommierte Ratingagentur Eco Vadis bescheinigt worden – hier gehöre das Multimetall-Unternehmen zu den besten 1 Prozent der Branche.

