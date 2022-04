Aurubis Aktie: Nach dem erfolgreichsten Geschäftsjahr ist vor dem erfolgreichsten Geschäftsjahr? Erstes Halbjahr überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Aurubis Aktie steigt heute – wieder einmal – diesmal um rund 7,5 %. Wieso? Die Aurubis scheint die Ergebnisrekorde aus dem Geschäftsjahr 2020/21 fortschreiben zu können. Und das sogar beschleunigt. Mit den Zahlen zum Q2 (zum 31.03.2022) beschleunigte sich die positive Entwicklung des Q1 so stark, dass es diesmal sogar für eine Prognoseanhebung für das Jahr 2021/22 reicht.

Über Markterwartungen – Aurubis Aktie profitiert von der Preisentwicklung bei Industriemetallen und Schwefelsäure

Nach dem „finanziell erfolgreichsten“ Geschäftsjahr 2020/21 meldet die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) heute für das Q1 des Geschäftsjahres 2021/22 mit einem EBT von 194 Mio EUR (Vorjahr: 103 Mio) ein um 88 % verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. So ergibt sich für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres ein EBT von 345 Mio EUR (Vorjahr 185 Mio). Und somit erhöht Aurubis die Prognose für das Gesamtjahr und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2021/22 ein operatives EBT zwischen 500 und 600 Mio EUR. Bislang lag der Prognosekorridor für das operative EBT zwischen 400 und 500 Mio EUR.

„Der positive Trend setzt sich weiter fort“, erläutert Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. „Auch im zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres profitierten wir bei Aurubis von einem sehr starken Marktumfeld mit weiterhin hohen Metallpreisen bei verbessertem Metallmehrausbringen, einer sehr hohen Nachfrage nach Kupferprodukten und Schwefelsäure sowie einer sehr guten operativen Performance an den Standorten unseres Hüttennetzwerkes. Das sehr gute Metallergebnis konnte die deutlich gestiegenen Preise für Energie überkompensieren. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres erwarten wir eine stabile Situation unserer Kernmärkte. Die Prognose basiert auf einer weiterhin uneingeschränkten Versorgung unserer Standorte mit Einsatzmaterialien und Energie. Aktuell sehen wir keine Versorgungsengpässe an unseren Produktionsstandorten aufgrund des Krieges in der Ukraine.“

Und auch im Konzern läuft es rund

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Halbjahr 2021/22 beträgt nach vorläufigen Berechnungen 686 Mio EUR (Vorjahr: 415 Mio). Davon entfielen auf das zweite Quartal 281 Mio EUR (Vorjahr: 189 Mio EUR). Grund für die Zufriedenheit des Managements, das sich konsequent auf dem Weg zu einem internationalen Multimetall-Anbieter sieht, der die aktuellen Megatrends bediene und im Recycling verschiedenster Einsatzmaterialien einen bedeutenden Beitrag zu einer funktionierenden internationalen Kreislaufwirtschaft leiste. Das zeige sich auch in der jüngst veröffentlichten Strategie des Unternehmens, die auf drei Säulen fußt: Sicherung und Stärkung des Kerngeschäfts, das Verfolgen von Wachstumsoptionen – vor allem im Bereich Recycling – und einem Ausbau der branchenführenden Position in der Nachhaltigkeit.

Dazu startet man neue Geschäftsfelder – Batterierecycling verspricht weiteres Wachstum für die Aurubis Aktie

Am 18.03.2022 war es so weit: Die Produktion in einer neuen Pilotanlage am Standort Hamburg für Batterierecycling wurde in Betrieb genommen, nachdem umfangreiche Tests des Prozesses im Labormaßstab erfolgreich abgeschlossen wurden. „Batterierecycling gewinnt durch den Ausbau der E-Mobilität sowie den rasant steigenden Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien und Rohstoffen für deren Produktion stark an Bedeutung. Als effizientestes und nachhaltigstes Hüttennetzwerk der Welt besitzen wir die langjährige metallurgische Expertise, die nötig ist, um mit unseren Metallen und Prozesslösungen ein wesentlicher Wegbereiter für die Mobilitätswende zu sein,“ betonte Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG.

Die Pilotanlage ist modular aufgebaut und wird in einem hydrometallurgischen Prozess wertvolle Metalle wie Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Graphit aus der sogenannten Schwarzen Masse mit höchsten Ausbeuten extrahieren. Schwarze Masse ist ein pulverförmiger Reststoff, der beim Zerlegen und Schreddern von Lithium-Ionen-Batterien entsteht. Und die im Aurubis-Recyclingprozess wiedergewonnenen Metalle können anschließend für neue Batterien und andere Produkte verwendet werden.

In spätestens 5 Jahren und mit 200 Mio EUR Investitionssumme soll es dann im industriellen Masstab weitergehen

„Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und das Ziel, den Kreislauf wertvoller Metalle für die Elektromobilität zu schließen, sind wichtige Faktoren für unsere Investitionsentscheidung. Darüber hinaus ist Recycling für Aurubis ein zentraler, strategischer Wachstumstreiber. Wir wollen beim Batterierecycling eine führende Rolle spielen,“ unterstrich Aurubis CEO-Roland Harings. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotierungsphase plant Aurubis, eine Batterierecycling-Anlage im industriellen Maßstab zu bauen – hierfür rechnet der Multimetall-Anbieter derzeit mit einem Investment von etwa 200 Mio EUR. „Ich bin fest davon überzeugt: Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird Aurubis eine Anlage in industriellem Maßstab für Batterierecycling in Betrieb nehmen,“ so Harings.

Die Investitionen in das Wachstumsfeld Batterierecycling sind ein weiteres Beispiel für die Umsetzung der Aurubis-Strategie „Metals for progress. Driving Sustainable Growth“. Erst im Februar hatte der Multimetallanbieter eine Investition von etwa 70 Mio EUR in den Bau einer Anlage (BOB – Bleed treatment Olen Beerse) am belgischen Aurubis-Standort Olen angekündigt, die Elektrolyt (sogenanntes Bleed) verarbeitet und daraus unter anderem Nickel extrahiert – ein zentrales Metall für die E-Mobilität. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass Aurubis seine industrielle Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit ausbaut und wichtige Metalle in den Industriekreislauf zurückführt.

Anlässlich der Bilanzen für 2020/21 betonte das Multimetall-Unternehmen seine Neuausrichtung weiter voranzutreiben. So soll neben der Sicherung des Kerngeschäfts das Recyclinggeschäft ein wichtiger Eckpfeiler der Strategie sein – hier will Aurubis weiter wachsen. CEO Harings erläuterte diese Strategie am 03.12.2021 so: „Wir wollen verantwortungsvoll aus Rohstoffen Metalle für eine innovative und nachhaltige Welt schaffen. Erstmalig verarbeitete Aurubis im letzten Geschäftsjahr mehr als 1 Mio. t Recyclingmaterial – dies zeigt eindrucksvoll, was Aurubis heute allein in diesem Bereich zu leisten imstande ist.“

Denn das Wachstum soll insbesondere auch durch lokale Präsenz in vielversprechenden internationalen Märkten erfolgen. Dazu kündigte erst im November Aurubis den Bau eines Recyclingwerks in Georgia (USA) an, eine Investition von ca. 300 Mio EUR. Rund 90.000 t komplexe Recyclingmaterialien will der Multimetall-Recycler ab 2024 am neuen Standort in Richmond County verarbeiten, Zwischenprodukte zu großen Teilen an seinen europäischen Hüttenstandorten zu verschiedenen Industrie- und Edelmetallen weiterverarbeiten – aber auch direkt im US-amerikanischen Markt verkaufen.

Im belgischen Beerse plant Aurubis in den kommenden Jahren, knapp 30 Mio EUR in eine hochmoderne metallurgische Anlage (ASPA) zu investieren, die zinn- und edelmetallreiche Anodenschlämme noch besser verarbeiten kann.

Dekarbonisierung: Klimaneutrale Produktion deutlich vor 2050

Und will so den europäischen Green Deal ,sowie die Pläne des amerikanischen Green New Deal unterstützen. Roland Harings bekräftigte seinerzeit: „Aurubis strebt an, deutlich vor 2050 klimaneutral zu produzieren. Wir verstehen uns als Anbieter von Lösungen für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften, um Dekarbonisierung zu beschleunigen.“ Dazu brachte Aurubis auch 2020 und 2021 diverse Initiativen zur CO 2 -Reduktion in der Multimetall-Produktion auf den Weg: Anstelle von Erdgas wurde beispielsweise der Einsatz von grünem Wasserstoff im Anodenofen des Hamburger Werks erfolgreich getestet; durch konsequenten Einsatz von Wasserstoff könnte der CO 2 -Ausstoß allein in Hamburg um 6.200 t pro Jahr reduziert werden – Voraussetzung sei ein wirtschaftlich rentables Angebot an grünem Wasserstoff.



