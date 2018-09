Aurubis Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Aurubis erzielte in den ersten 9 Monaten 2018 einen Umsatz in Höhe von 8,74 Mrd €. Der Anstieg um 6,8% lag im Wesentlichen an dem gestiegenen Kupferpreis. Das operative Ergebnis (EBT) stieg von 211 auf 264 Mio €. Wichtige Einflussfaktoren für das gute EBT waren die gute Performance der Standorte Hamburg und Pirdop sowie positive Effekte aus dem Effizienzsteigerungsprogramm. Am bulgarischen ...

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.