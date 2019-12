Aurubis Aktie: Das Umfeld könnte besser sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Bei Aurubis geht es bekanntlich um Kupfer. Und insofern sind für Aktionäre des Unternehmens natürlich die Entwicklung am internationalen Kupfermarkt durchaus relevant. Da passt es gut, dass Aurubis selbst über eine „Kupermail“ Interessierte auf dem Laufenden hält. So lässt sich der aktuellen Kupfermail (Nr. 178) entnehmen, dass sich die Metallindustrie laut MBI-NE-Metalle „weiter in der Rezession“ befindet. Auch die Auftragslage sei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



