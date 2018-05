Aurubis Aktie: Steigt die Aktie noch weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Nach einem Durchhänger in der Zeit von Februar bis Mitte April kann sich die Entwicklung der Aktie von Aurubis in letzter Zeit wieder sehen lassen. Vor allem Mitte April beförderte ein großer Kurssprung das Papier wieder über die Marke von 70 Euro. Seither bewegt sich der Titel unentwegt weiter gen Norden und ist mit einem Kurs von 77 Euro am Freitag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.