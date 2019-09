Aurubis Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Aurubis erzielte in den ersten 9 Monaten einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau. Der leichte Rückgang war im Wesentlichen auf den niedrigeren durchschnittlichen Kupferpreis zurückzuführen. Gegenläufig wirkten gestiegene Edelmetallpreise. Das operative Ergebnis (EBT) fiel von 264 auf 125 Mio € und war negativ beeinflusst durch einen deutlich niedrigeren Konzentratdurchsatz bei geringeren Schmelz- und Raffinierlöhnen für Kupferkonzentrate. Ein geplanter Wartungsstillstand am Standort ...



