Aurubis-Aktie: Kursrückgang setzt sich gnadenlos fort!

Die Aktie von Aurubis hat am Freitag gehörig Fahrt aufgenommen, allerdings nach unten. Die Aktie verlor deutlich an Wert und kam erst im Bereich um 56 Euro zur Ruhe. Der Kursverlust für das Jahr 2018 beträgt damit fast 30 %. Allein in den letzten vier Wochen hat die Aktie 18,5 % an Wert verloren.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.