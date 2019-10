Aurubis Aktie: Geplanter Stillstand in Hamburg!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Derzeit steht das Hamburger Werk von Aurubis still. Und zwar soll das noch bis voraussichtlich Mitte November dauern. Was ist da los? Nun, es ist ein sogenannter „Wartungsstillstand“, denn laut Aurubis muss dort alle 3 Jahre die „gesetzlich vorgeschriebene innere Revision des Abhitzekessels in der Primärhütte“ erfolgen. Und genau das ist nun eben der Fall. Aus Sicht von Aurubis ist dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung